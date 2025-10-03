Premier

Ankita Valavalkar: अंकिता वालावलकरने दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर दिली गुड न्यूज! म्हणाली...'मी आणि कुणाल आता...'

Ankita Valavalkar Announces Big News on Dussehra: सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अंकिता वालावलकर हिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये तिने आणि पती कुणालने दसऱ्यांच्या शुभमुहर्तावर आनंदाची बातमी शेअर केलीय.
Apurva Kulkarni
Updated on

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अंकिता वालावलकर हिने बिग बॉस मराठीच्या पाचव्या पर्वात आपल्या खेळीतून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. तिच्या खेळीमुळे ती घराघरात पोहचली. अंकिता सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असते. ती तिच्या दैनदिन आयुष्यातील घडणाऱ्या गोष्टी चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. अशातच आता अंकिता आणि तिच्या नवऱ्याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे.

Actor
Ankita velankar
instagram
Entertainment news
Celebrity
Dussehra
instagram post

