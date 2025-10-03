Ankita Valavalkar: अंकिता वालावलकरने दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर दिली गुड न्यूज! म्हणाली...'मी आणि कुणाल आता...'

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अंकिता वालावलकर हिने बिग बॉस मराठीच्या पाचव्या पर्वात आपल्या खेळीतून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. तिच्या खेळीमुळे ती घराघरात पोहचली. अंकिता सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असते. ती तिच्या दैनदिन आयुष्यातील घडणाऱ्या गोष्टी चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. अशातच आता अंकिता आणि तिच्या नवऱ्याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे..सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अंकिता वालावलकर हिने बिग बॉस मराठीच्या पाचव्या पर्वात आपल्या खेळीतून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. तिच्या खेळीमुळे ती घराघरात पोहचली. अंकिता सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असते. ती तिच्या दैनदिन आयुष्यातील घडणाऱ्या गोष्टी चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. अशातच आता अंकिता आणि तिच्या नवऱ्याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे..अंकिता आणि कुणाल यांनी दसऱ्याच्या शुभमुहर्तावर चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर केलाय. अंकिताने आणि कुणालने त्यांचं प्रोडक्शन हाऊस सुरु केलं आहे. यासंदर्भात अंकिताने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओचं नाव 'MUD EYE STUDIOS' नावाचं प्रोडक्शन हाऊस सुरु करण्यात आलय. व्हिडिओ शेअर करत अंकिता म्हणाली की, 'प्रत्येकाला स्वप्नाच्या शुभारंभाचा क्षण लागतो. तो आज आम्हाला मिळालाय. दसऱ्याच्या मंगलदिनी मी आणि कुणाल आमचं प्रोडक्शन हाऊस सुरु करतोय. दोन क्रिएटिव्ह डोकी एकत्र आली की, भन्नाट काहीतरी घडणारच...' .पुढे अंकिताने तिच्या प्रोडक्शन हाऊसच्या नावाचा अर्थ सांगितला आहे. ती म्हणाली की, 'MUD EYE STUDIOS'नावाचा अर्थ MUD म्हणजे माती म्हणजे मूळ, आधार, नैसर्गिकता, क्रिएटिव्हिटीचा उगम. आमचं व्हिजन जमिनीवर असलेल्या कल्पनाशक्तीतून जन्माला येतं. सौदर्य, कथा, प्रेरणा शोधण्याचा प्रय़त्न करतो.' .दरम्यान सोशल मीडियावर अंकिताच्या चाहत्यांनी शुभेच्छा दिल्यात. अनेकांनी त्यांच्या नव्या प्रवासात यश मिळो अशी प्रार्थनाही केलीय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या व्हिडिओची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. अनेक कलाकारांनी सुद्धा अंकिताच्या व्हिडिओवर कमेंट्स करत कौतूक केलय. .बाबो! चहरची गोलंदाजी बिग बॉसच्या घरात दिसणार, दीपक चहरची खरंच एन्ट्री होणार? आवेजच्या एक्झिटनंतर शोमध्ये मोठा ट्विस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.