अण्णा नाईकांची खरी शेवंता पाहिली! माधव अभ्यंकर यांची हटके लव्हस्टोरी, 'तिचा फेसबुकवर फोटो पाहिला आणि...'

मराठी कलाविश्वातील सर्वांत प्रसिद्ध अभिनेते माधव अभ्यंकर यांची एक वेगळी ओळख आहे. रात्रीस खेळ चाले या मालिकेतून त्यांना प्रसिद्धी मिळाली. त्यांचं आण्णा नाईकांचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड भावलं. आज देखील माधव अभ्यंकर अण्णा नाईक नावाने लोकप्रिय आहेत. नुकतीच त्यांनी 'आम्ही सारे खवय्ये जोडीचा मामला'मध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांची पत्नीदेखील त्यांच्यासोबत उपस्थित होती. .संकर्षण कऱ्हाडेशी संवाद साधताना माधव अभ्यंकर म्हणाले की, '2012 मध्ये आम्ही दोघं पहिल्यांदा भेटलो. त्यानंतर आम्ही 2014 मध्ये लग्न केलं. हे दोघांचही दुसरं लग्न होतं. आमच्या दोघींची कॉमन मैत्रिण होती. तिने आम्हाला एकमेकांबद्दल सांगितलं होतं. तिने आमचं नातं पुढे जाऊ शकतं असं सुचवलं होतं.'.'पत्नी रेखा नाटक वगैरे कधीच बघायची नाही. मी कोण आहे? काय काम करतोय. हे तिला काहीच माहित नव्हतं. त्यानंतर हळूहळू आम्ही संपर्कात आलो. फेसबुकवर आम्ही जवळपास एक वर्ष गप्पा मारल्या. एक दिवस मी माझ्या नाटकाचा प्रयोग पाहण्यासाठी तिला बोलावलं. ती नाटक पहायला आली. तिने मला प्रत्यक्षात पाहिल्यानंतर ती माझ्याजवळ आलीच नाही.'.दरम्यान अभ्यंकर यांची पत्नी रेखा बोलताना म्हणाल्या की, 'मी निरखून पाहत होते कारण, ही तिच व्यक्ती आहे का? जिला मी फोटोमध्ये पाहिलय. या सगळ्यात आधीच आमचं एकमेकांशी सगळं बोलून झालं होतं. प्रॉमिस वगैरे सगळं केलं होतं. मग आता नकार कसा देणार? असा विचार मी करत होते.'.'पण मी सगळं स्वीकारलं आणि आमचं 2014 मध्ये लग्न झालं. मला चांगल कुटुंब मिळालं. दोन मुली, एक मुलगा, सुन, जावई असं सगळं मिळाल्याचं' असं शोमध्ये बोलताना माधव अभ्यंकर म्हणाले.