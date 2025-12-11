Premier

अण्णा नाईकांची खरी शेवंता पाहिली! माधव अभ्यंकर यांची हटके लव्हस्टोरी, 'तिचा फेसबुकवर फोटो पाहिला आणि...'

MADHAV ABHYANKAR’S UNIQUE LOVE STORY: ‘रात्रीस खेळ चाले’ मालिकेत अण्णा नाईक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या माधव अभ्यंकर यांनी पत्नी रेखासोबतची अनोखी लव्हस्टोरी शेअर केली.
MADHAV ABHYANKAR’S UNIQUE LOVE STORY

MADHAV ABHYANKAR’S UNIQUE LOVE STORY

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

मराठी कलाविश्वातील सर्वांत प्रसिद्ध अभिनेते माधव अभ्यंकर यांची एक वेगळी ओळख आहे. रात्रीस खेळ चाले या मालिकेतून त्यांना प्रसिद्धी मिळाली. त्यांचं आण्णा नाईकांचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड भावलं. आज देखील माधव अभ्यंकर अण्णा नाईक नावाने लोकप्रिय आहेत. नुकतीच त्यांनी 'आम्ही सारे खवय्ये जोडीचा मामला'मध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांची पत्नीदेखील त्यांच्यासोबत उपस्थित होती.

Loading content, please wait...
Wife
viral
marathi
Actor
marathi actor
love story
Entertainment news
Madhav Abhyankar
Love

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com