'तो विचित्र स्वभावाचा माणूस' जुन्या प्रसंगावरून अन्नू कपूर यांची नवाजुद्दीन सिद्दीकीवर अप्रत्यक्ष टीका

अभिनेते अन्नू कपूर यांनी आपल्या अभिनयातून चाहत्यांच्या मनात छाप पाडली. हिंदीतील अनेक सुपरहिट चित्रपटामध्ये त्यांनी काम केलय. दरम्यान अशातच आता अन्नू कपूर यांनी एका मुलाखतीमध्ये तमन्ना भाटियासह नवाजुद्दीन सिद्दीकींना अप्रत्यक्ष टोला लगावलाय. मुलाखतीत बोलताना त्यांनी तमन्नाचा 'दुधिया जैसा बदन है' असा उल्लेख केला. तसंच 'दुधिया बदन देखके 70 साल के बच्चे सोते है' असं त्यांनी म्हटलं. त्यानंतर त्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. .मुलाखतीत बोलताना अन्नू कपूर यांनी अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांच्याशी झालेल्या एका जुन्या प्रसंगाचा उल्लेख करताना त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका केली आहे. अजू कपूर म्हणाले, "काही वर्षांपूर्वी गोव्यात एका कार्यक्रमासाठी मला आमंत्रित करण्यात आले होते. त्या कार्यक्रमात नवाजुद्दीन सिद्दीकीशी स्टेजवर संवाद साधायचा होता. सुरुवातीला मला त्याच्या शिक्षणाबद्दल आदर वाटला. त्याच्याकडे केमिस्ट्रीमध्ये मास्टर्स पदवी आहे, पण कालांतराने माझा तो नाहीसा झाला.".संवादादरम्यान नवाजुद्दीन काहीसा अबोल असल्याने वातावरण हलके करण्यासाठी अन्जू कपूर यांनी त्यांच्या प्रेम जीवनाबद्दल प्रश्न विचारला. त्यावर नवाजुद्दीन म्हणाला, "बऱ्याच आल्या आणि गेल्या." या उत्तराने अनु कपूर आश्चर्यचकित झाले. ते म्हणाले, "ज्या पद्धतीने त्याने हे म्हटलं, त्यावरून मला वाटलं की तो एक विचित्र स्वभावाचा माणूस आहे. 'बऱ्याच आल्या आणि गेल्या' हा प्रकारचा संवाद अत्यंत असंवेदनशील वाटतो." .यानंतर मुलाखतीतमध्ये अन्नू कपूर विचारले की संवाद नीट झाला नाही का, यावर अन्नू कपूर म्हणाले, "तो फारसं काही बोलत नव्हता, त्यामुळे मला एकट्यानेच संवाद पुढे न्यायला लागला. नंतर आयोजकांनी तक्रार केली की 'सर, तुम्हीच एकटे बोलत होतात.' मी त्यांना सांगितलं की 'जर तो काही बोलत नाही, तर मी काय विचारू? त्याने माझा नाही, स्वत:चाच अपमान केला.".अन्नू कपूरच्या वक्तव्यानंतर त्यांना प्रंचड ट्रोल करण्यात येत आहे. तमन्ना भाटिया संदर्भात बोलताना नेटकऱ्यांनी अश्लिल बोलण्याची गरज नव्हती असं म्हटलय. तसंच नवाजुद्दीनबद्दल बोलताना एखाद्याला विचित्र स्वभावाचा माणूस म्हणणं चुकीचं असल्याचं म्हटलय.