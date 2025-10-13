Premier

'क्या दूधिया बदन है' अन्नू कपूरने तमन्ना भाटियाला म्हटलं 'मिल्की ब्यूटी', नेटकरी ट्रोल करत म्हणाले...'अश्लील आहे हा!'

Actor Annu Kapoor Sparks Controversy About Tamannaah Bhatia: अभिनेते अन्नू कपूर यांनी नुकतीच मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी 'क्या दूधिया बदन है' अशी तमन्ना भाटियाबद्दल कमेंट केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांना ट्रोल करण्यात येतय.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया तिच्या सुंदरतेमुळे नेहमीच चर्चेत असते. तमन्नाचं स्त्री सिनेमातील 'आज की रात' हे गाणं प्रचंड हिट झालं. या गाण्याचं लहानपासून मोठ्यापर्यंत वेड लागलं. एका मुलाखतीत बोलताना तमन्नाने माझं गाणं ऐकून लहान मुलं झोपतात असं म्हटलं होतं. दरम्यान आता अन्नू कपूरने तमन्ना भाटियाच्या सौदर्याचं कौतूक केलय. परंतु त्यांचं बोलणं ऐकून नेटकऱ्यांनी त्यांना ट्रोल केलय.

