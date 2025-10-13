'क्या दूधिया बदन है' अन्नू कपूरने तमन्ना भाटियाला म्हटलं 'मिल्की ब्यूटी', नेटकरी ट्रोल करत म्हणाले...'अश्लील आहे हा!'

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया तिच्या सुंदरतेमुळे नेहमीच चर्चेत असते. तमन्नाचं स्त्री सिनेमातील 'आज की रात' हे गाणं प्रचंड हिट झालं. या गाण्याचं लहानपासून मोठ्यापर्यंत वेड लागलं. एका मुलाखतीत बोलताना तमन्नाने माझं गाणं ऐकून लहान मुलं झोपतात असं म्हटलं होतं. दरम्यान आता अन्नू कपूरने तमन्ना भाटियाच्या सौदर्याचं कौतूक केलय. परंतु त्यांचं बोलणं ऐकून नेटकऱ्यांनी त्यांना ट्रोल केलय..अन्नू कपूर यांनी शुभंकर मिश्रा यांच्या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी अनेक वयक्तिक आयुष्यासह अभिनय क्षेत्रातील अनुभव शेअर केले. यावेळी त्यांनी तमन्ना भाटियाबद्दल सुद्धा मोठं वक्तव्य केलय. 'माशाअल्लाह तमन्ना भाटिया का क्या दूधिया बदन है' असं ते मुलाखतीत बोलताना म्हणाले. तमन्नाने काही दिवसापूर्वी आज की रात हे गाणं ऐकून मुलं झोपतात या तिच्या वक्तव्यावर त्यांनी भाष्य केलंय..अन्नू कपूरने विनोदात म्हटलं की, 'आज की रात हे गाणं 70 वर्षाचे मुलं ऐकून झोपी जातात का? लहान मुलं 70 वर्षाचं सुद्धा असू शकतात. मी असतो तर मी तिला विचारलं असतं की, किती वर्षाचा मुलगा. असं म्हटलो असतो की, 70 वर्षाचा जुनं मुलं की 11 वर्षाचे आजोबा.. ती आमच्या सारख्या मुलांना तिच्या दुधासारख्या शरीराने झोपू घालतेय' असं ते मुलाखतीत बोलताना म्हणालेत..त्यांच्या या वक्तव्यानंतर त्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. हे असं अश्लिल वक्तव करण्याची काय गरज होती असं अनेक नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या वक्तवाची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. अनेकांनी त्यांच्या व्हिडिओवर कमेंट्स करत म्हटलय, 'प्लीज सर रिस्पेक्ट देऊन बोला...' तर अनेकांनी म्हटलं की, 'हा कसला ठरकी माणूस आहे.' अशा कमेट्स येताना पहायला मिळत आहे..'कोण होतीस तू काय झालीस तू' फेम अभिनेत्रीने बांधली लग्नगाठ, नवऱ्याचं आहे हास्यजत्रेशी खास कनेक्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.