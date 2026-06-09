त्यांनी अर्ध भांडं रक्त काढलेलं... अंशुमन विचारेने सांगितला बायकोसोबत घडलेला तो प्रकार; आयुर्वेदिक उपचार करायला गेली आणि...

छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची जादू चालवणारा लोकप्रिय मराठमोळा अभिनेता अंशुमन विचारे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. अंशुमनने आजवर अनेक नाटक, चित्रपट आणि मालिकांमधून प्रेक्षकांची मनं जिंकलीयेत. सोबतच 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून त्याने प्रेक्षकांना पोट धरून हसवलं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक गोष्टींचा खुलासा केलाय. याच मुलाखतीत त्याने त्याच्या पत्नीच्या व्हायरल व्हिडिओवर देखील भाष्य केलंय. .अंशुमनच्या पत्नीचं नाव पल्लवी आहे. पल्लवीदेखील सोशल मीडियावर सक्रीय असते. तिने काही वर्षांपूर्वी एक व्हिडिओ शेअर केला होता ज्यात ब्लड टेस्टसाठी तिचं खूप जास्त रक्त घेण्यात आलं होतं. आता त्या व्हिडिओबद्दल अंशुमनने भाष्य केलं आहे. तेव्ह नेमकं काय घडलेलं हे त्याने सांगितलंय. अंशुमनने नुकतीच इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'तिला थोडासा त्रास होत होता. हिमोग्लोबिन आणि इतर इनर काहीतरी प्रॉब्लेम होते. शरीरातलं कॅल्शिअम वगरे कमी झालं होतं. तर ती सेकंड ओपिनियनसाठी आयुर्वेदिक डॉक्टरकडे गेली. तिच्या मैत्रिणीने सजेस्ट केलेला. ती गेली तर ते म्हणाले, रक्त्त टेस्ट करायला लागेल. रक्त शोषण प्रक्रिया वगरे असं काहीतरी म्हणाली. ते करूया.' .अंशुमन पुढे म्हणाला, 'मला यातलं काहीच माहित नव्हतं. तिने मला फोन केला आणि म्हणाली, तू ये लवकर. रक्त शोषण म्हणजे तिने टेस्ट करायला ते आपलं पॉट असतं ना हॉस्पिटलमध्ये कॅप्सूल सारखं ते अर्ध पॉट तिने रक्त काढलं होतं. तोपर्यंत माझ्या बायकोचं हिमोग्लोबिन कमी झालेलं. ती चक्कर येऊन डायरेक्ट हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट. जर अशा पद्धतीचे डॉक्टर असतील तर काय करायचं. तिने व्हिडिओ का केला की आपण डॉक्टरकडे जातो. बेस्ट डॉक्टर असतात. पण ते ५० टक्के असतात. ५० टक्के अशा डिग्रीवाले लोकं असतात. जाताना तुम्ही नीट विचार करून प्रत्येकाकडे जा. हे मी डॉक्टर पेशाला बोलत नाहीये. तिने व्हिडीओ का टाकला की तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने जाऊ नका. लोकं जागरूक व्हावी यासाठी तिने व्हिडीओ टाकलेलं.' .अर्जुनची डोकेदुखी वाढणार! 'सावळ्याची जणू सावली' फेम अभिनेत्याची 'ठरलं तर मग'मध्ये एन्ट्री; कोण आहे हा खलनायक?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.