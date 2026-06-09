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त्यांनी अर्ध भांडं रक्त काढलेलं... अंशुमन विचारेने सांगितला बायकोसोबत घडलेला तो प्रकार; आयुर्वेदिक उपचार करायला गेली आणि...

ANSHUMAN VICHARE WIFE BLOOD VIDEO: लोकप्रिय अभिनेता अंशुमन विचारे याने नुकतंच त्याच्या पत्नीच्या एका जुन्या व्हिडिओबद्दल सांगितलं आहे जेव्हा तिचं अती रक्त काढण्यात आलं होतं.
anshuman vichare

anshuman vichare

esakal

Payal Naik
Updated on

छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची जादू चालवणारा लोकप्रिय मराठमोळा अभिनेता अंशुमन विचारे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. अंशुमनने आजवर अनेक नाटक, चित्रपट आणि मालिकांमधून प्रेक्षकांची मनं जिंकलीयेत. सोबतच 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून त्याने प्रेक्षकांना पोट धरून हसवलं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक गोष्टींचा खुलासा केलाय. याच मुलाखतीत त्याने त्याच्या पत्नीच्या व्हायरल व्हिडिओवर देखील भाष्य केलंय.

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