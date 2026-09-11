'मी बौद्ध आणि माझा नवरा ९६ कुळी मराठा' अंशुमन विचारेच्या पत्नीने नेटकऱ्याला सुनावलं, म्हणाली...'आमच्या घरात...'

ANSHUMAN VICHARe 96 KULI MARATHA BUDDHIST WIFE: अलीकडच्या काळात सेलिब्रिटींना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. अनेक वेळा कलाकरांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर भाष्य करत त्यांना ट्रोल केलं जातं. अनेक वेळा कमेंट्स करून नेटकरी सेलिब्रिटींना काहीही बोलत असतात. काही कलाकार याकडे दुर्लक्ष करतात, परंतु काही याविरोधात आवाज उठवतात. तत्याचे स्क्रीनशॉच सुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल होत असातत. अशातच अंशुमन विचारेची पत्नी पल्लवीनं सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केलीय. यात ट्रोलर्सला त्यांनी चांगलंच सुनावलंय. .काही दिवसांपूर्वी अंशुमन विचारेनं सोशल मीडियावर खास व्हिडिओ शेअर करत घर दाखवलं. यावेळी त्याच्या घरात बुद्धांची मूर्ती पहायला मिळाली. ही पोस्ट पाहून एकानं कमेंट केली की, 'अंशुमन विचारेने घरात भगवान बुद्धांची मूर्ती बसवली आणि गळ्यात हनुमान. हे काय ओठात एक आणि पोटाट एक. हे करण्याची काय गरज?'असं म्हटलं. .दरम्यान या कमेंट करणाऱ्याला अंशुमन विचारेच्या पत्नीनं पल्लवीनं चांगलंच सुनावलंय. 'कारण अंशुमन तुझ्यासारख्या विचारसरणीचा नाही. म्हणून आमच्या घरात बुद्धांची मूर्ती बसवली आहे. आणि त्याच्यासाठी वेगळं मंदिर सुद्धा केलंय. कारण फक्त बायको बुद्ध आहे तो नाही. त्यामुळे त्यांच्या गळ्यात हनुमान आहेत कारण तो मराठा आहे. आमच्या ओठात आणि पोटात सुद्धा एकच असतं. अंशुमन खूप चांगला मुलगा आहे. तो तुझ्यासारखा भेदभाव करत नाही.' असं सनसनीत उत्तर पल्लवीनं दिलय. .पुढे तिने असंही लिहलं की, 'जगा आणि जगू द्या. किती भेदभाव असावा? माझा नवरा ९६ कुळी मराठा आहे आणि मी बौद्ध आहे. आमच्या कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नाही. मी बौद्ध तो हिंदू म्हणून आमच्यात कधीच फरक पडत नाही. माझा नवरा नेहमी बाबासहेबांच्या जयंतीला जातो, घोषणा देतो आणि बुद्धांच्या चरणी नतमस्तक होतो, तितक्याच श्रद्धेनं स्वामींच्या चरणी डोकं ठेवतो. मुलगी सुद्धा दोन्हीकडे तेवढ्याच श्रद्धेनं नतमस्तक होते. शेवटी माणूस म्हणून जगताना प्रत्येक धर्माला देवाला त्या घरात जागा मिळते. '.प्रेक्षकांची प्रतीक्षा संपली! ‘देऊळ बंद २’ आता घरबसल्या पाहता येणार; कधी अन् कुठे? जाणून घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.