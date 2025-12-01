Video: देवीला 'भूत' म्हटल्याने रणवीर सिंह अडचणीत, कांताराबद्दलच्या चुकीच्या वक्तव्यामुळे ट्रोल, व्हिडिओ व्हायरल

अभिनेता रणवीर सिंह याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने आपल्या अभिनयातून मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. त्यांच्या प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतात. अनेक चाहते रणवीरची कॉपी करताना सुद्धा पहायला मिळतात. सोशल मीडियावर रणवीर नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात असतो. अशातच कांताराबद्दलच्या एका वक्तव्यामुळे रणवीर सिंह ट्रोल झालाय. .गोव्यातील भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी अभिनेता रणवीर सिंह आणि 'कांतारा' फेम रिषभ शेट्टीदेखील उपस्थित होते; मात्र याचदरम्यान रणवीरने उच्चारलेला एक चुकीचा शब्द समाज माध्यमावर वादाला कारणीभूत ठरला आहे. त्यांच्या चुकीच्या वक्तव्यामुळे त्याला ट्रोल करण्यात येतय. .रिषभ शेट्टीच्या 'कांतारा चॅष्टर १'मधील कामगिरीचं कौतुक करत रणवीर म्हणाला, "मी हा चित्रपट सिनेमागृहात पाहिला आणि रिषभची कामगिरी अफलातून होती. विशेषतः तो सीन जेव्हा रिषभच्या अंगात एका स्त्रीचं भूत (चामुंडी देवी) येतं, तो फारच अपूर्व होता." पण रणवीरने देवीला 'स्त्री भूत' असे संबोधल्याने वाद उफाळून आला आणि त्याचाच व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. .एकाने लिहिलं, 'किती अनादर करणारा माणूस आहे हा! त्याची पत्नीही दैव परंपरेच्या त्याच भूभागातील आहे. किमान थोडा आदर तरी दाखवावा.' तर 'अभिनेता म्हणून काय बोलावे आणि काय नाही याची समज असायला हवी. देवीला 'भूत' म्हणत त्याने दाक्षिणात्य लोकांच्या भावना दुखावल्या आहेत.' रणवीरने या वेळी 'कांतारा ३'मध्ये काम करण्याची हलकी फुलकी इच्छा व्यक्त केली असली, तरी त्याच्या एका चुकीच्या उल्लेखाने त्याला मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला आहे.."मराठी शिकलीच पाहिजे पण..." मराठी भाषेच्या वादावर सुनील शेट्टी स्पष्टच बोलला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.