Video: देवीला 'भूत' म्हटल्याने रणवीर सिंह अडचणीत, कांताराबद्दलच्या चुकीच्या वक्तव्यामुळे ट्रोल, व्हिडिओ व्हायरल

Ranveer Singh Troll: अभिनेता रणवीर सिंहनं गोव्यातील IFFI कार्यक्रमात ‘कांतारा’तील चामुंडी देवीच्या दृश्याचा उल्लेख करताना देवीला ‘स्त्री भूत’ असे संबोधलं. त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय.
Ranveer Singh Troll viral video

Ranveer Singh Troll:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेता रणवीर सिंह याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने आपल्या अभिनयातून मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. त्यांच्या प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतात. अनेक चाहते रणवीरची कॉपी करताना सुद्धा पहायला मिळतात. सोशल मीडियावर रणवीर नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात असतो. अशातच कांताराबद्दलच्या एका वक्तव्यामुळे रणवीर सिंह ट्रोल झालाय.

Ranveer Singh
bollywood
viral
Actor
trolled
bollywood actor
trollers
Entertainment news
viral post
bollywod actor

