'मला डिव्होर्सी मुलगाच हवा होता' लग्नासाठी अपूर्वा नेमळेकरचं होतं स्पष्ट मत, म्हणाली...'ज्याला त्या दुखाची जाणीवच...'

ACTRESS APURVA NEMLEKAR SHARES HONEST THOUGHTS ON LOVE: अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. रात्रीस खेळ चाले या मालिकेतील शेवंताची भूमिका प्रचंड गाजली होती. तिने आभास हा या मालिकेतून मालिकाविश्वात काम करायला सुरुवात केली. तिची प्रेमाची गोष्ट ही मालिका सुद्धा प्रचंड गाजली. या मालिकेत तिने सावनी या खलनायिकेची भूमिका साकारली होती. .दरम्यान अशातच आता अपूर्वा नेमळेकर वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. १४ फेब्रुवारी रोजी तिने तनुज गोवळकर याच्यासोबत लग्नगाठ बांधली. तिच्या लग्नाच्या बातमीनं अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. सोशल मीडियावर तनुजसोबतचे अनेक व्हिडिओ ती शेअर करत असते. दरम्यान अशातच अपूर्वाने राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तिने 'लग्नासाठी डिव्होर्सी मुलगाच शोधत' असल्याचं तिने सांगितलं. .ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली, 'मुलगा बघताना माझ्या दोनच गोष्टी होत्या. एकतर मुलगा मराठी असावा आणि डिर्व्होसी असावा. त्या मागचं खरं कारण होतं की, ज्याला त्या दुखाची जाणीवच झाली नाही तर त्यांना काय कळणार आहे त्याची किंमत. मला प्रेमात लॉयल्टी मिळाली नाही. त्यामुळे मला ते सगळं होतं. जे मला तनुजकडून मिळालं. मला जुनं काही आठवलं की, मी तनुजजवळ मी खूप रडले. त्याने सगळं ऐकून घेतो.' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली..तसंच पुढे बोलताना ती असंही म्हणाली, 'मी ज्या गोष्टीतून पुढे आली आहे की, तो खुपच खडतर प्रवास होता. त्यामुळे माझा निर्णय होता की, जे काही आहे ते विचार कररुन करायचं असं ठरवलेलं होतं. माझं वागणं मध्ये जे काही होतं ते योग्य होतं.' असही ती म्हणाली.