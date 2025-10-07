Premier

Arbaaz Khan Blessed with a Baby Girl: अरबाज खान पुन्हा बाबा झाला, शूराने दिला गोंडस मुलीला जन्म

Arbaaz Khan and Shura Khan Welcome Baby Girl: अभिनेता अरबाज खानच्या घरात चिमुकल्या परीचं आगमन झालं आहे. ही आनंदाची बातमी कळताच चाहत्यांनी त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय.
अभिनेता अरबाज खान त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतो. अशातच आता त्याच्या घरी चिमुकल्या परीचं आगमन झालं आहे. शनिवारी त्याची पत्नी शूरा खानला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं आणि तिने एका मुलीला जन्म दिला. या आनंददायी क्षणामुळे खान कुटुंबात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

