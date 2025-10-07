Arbaaz Khan Blessed with a Baby Girl: अरबाज खान पुन्हा बाबा झाला, शूराने दिला गोंडस मुलीला जन्म

अभिनेता अरबाज खान त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतो. अशातच आता त्याच्या घरी चिमुकल्या परीचं आगमन झालं आहे. शनिवारी त्याची पत्नी शूरा खानला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं आणि तिने एका मुलीला जन्म दिला. या आनंददायी क्षणामुळे खान कुटुंबात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. .काही महिन्यांपूर्वीच अरबाज आणि शूरा यांनी सोशल मीडियावरून पालक होणार असल्याची आनंदवार्ता दिली होती. नुकतंच त्यांचा बेबी शॉवर सोहळाही मोठ्या थाटामाटात पार पडला होता. आता दोघंही त्यांच्या पहिल्या अपत्याच्या जन्माने आनंदात आहेत. चाहत्यांकडून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. अरबाज खान ५९व्या वर्षी दुसऱ्यांदा वडील बनला आहे. .शूरासोबतचं हे त्यांचं पहिलं अपत्य आहे. अरबाजने २०२३मध्ये शूरासोबत लग्न केलं होतं. दोघांमध्ये वयाचा अंदाजे २२ वर्षांचा फरक असून, तरीही त्यांचं नातं सध्या अधिक घट्ट झालं आहे. अरबाजचं हे दुसरं लग्न आहे. त्याने यापूर्वी अभिनेत्री मलायका अरोरासोबत लग्न केलं होतं; मात्र २०१७मध्ये वेगळे झाले आहेत..सोशल मीडियावर त्यांच्यावर कौतूकाचा वर्षाव होताना पहायला मिळतोय. सगळ्यांनी अरबाज कौतूक कलेय. तसंच सगळ्यांनी शूराचंही अभिनंदन केलय. बेबी शॉवर सोहळाही मोठा थाटामाटात पार पडला होता. वयाच्या 59 व्या वर्षी अरबाज बाबा झाला आहे. अरबाज आणि शूरा यांच्या प्रेमप्रकरण पटना शुक्लाच्या सेटवर सुरु झालं होतं. त्यानंतर त्यांनी 2023मध्ये लग्न केलं. .अरबाज खान आणि शुरा खान यांनी बॉलिवूडच्या पडद्यामागे प्रेम प्रकरण सुरु झालं. जेव्हा पटना शुक्लाच्या सेटवर त्यांचं प्रेम प्रकरण सुरु झालं. त्यावेळी शूरा ही लीड अभिनेत्रीची मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करत होती. सेटवर त्यांच्यात सुरुवातीला मैत्री झाली आणि त्या मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. दोघांनी काही काळ एकमेकांना डेट केलं. त्यानंतर 24 डिसेंबर 2023 मध्ये दोघांनी लग्नगाठ बांधली..कोणी तरी येणार येणार गं! भारती सिंग पुन्हा आई होणार, चाहत्यांना दिली गुडन्यूज, म्हणाली...'आम्ही पुन्हा प्रेग्नेंट'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.