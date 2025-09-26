Premier

अरबाजने निक्कीला धोका दिला? चहलच्या एक्स पत्नीच्या प्रेमात पडला, धनश्री वर्माला म्हणाला...'माझी हिरोईन होईल?'

Arbaaz Patel Cheats Nikki?: सध्या सोशल मीडियावर एक वेगळीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अरबाजने निक्कीला धोका दिल्याच्या चर्चा रंगत असून सध्या अरबाज चहलची पत्नी धनश्री वर्माच्या जवळ जात असल्याचं बोललं जातय.
Arbaaz Patel Cheats Nikki?:

Arbaaz Patel Cheats Nikki?:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

मराठी बिग बॉसमध्ये अरबाज आणि निक्की यांच्या जोडीची प्रचंड चर्चा झाली. त्यांच्या नात्याबद्दल अनेक चर्चा रंगल्या. बिग बॉसच्या घरात सुद्धा त्यांची जवळीक, त्याचं नातं खुप वाढलं. बिग बॉसच्या घरातच निक्की आणि अरबाज एकमेकांच्या प्रेमात पडले. बिग बॉस संपल्यानंतर सुद्धा ते नेहमीच एकत्र पहायला मिळाले. परंतु सध्या सोशल मीडियावर एक वेगळीच चर्चा रंगतीय. अरबाजने निक्कीला धोका दिला असं बोललं जातय. कारण राइज एॅड फॉल या शोमध्ये अरबाज आहे, आणि त्याची या शोमध्ये चहलच्या पत्नीसोबत म्हणजेच धनश्री वर्मासोबत जवळीक वाढलेली पहायला मिळतेय.

Loading content, please wait...
viral
Actor
actress
Entertainment news
Celebrity
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com