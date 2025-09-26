अरबाजने निक्कीला धोका दिला? चहलच्या एक्स पत्नीच्या प्रेमात पडला, धनश्री वर्माला म्हणाला...'माझी हिरोईन होईल?'

मराठी बिग बॉसमध्ये अरबाज आणि निक्की यांच्या जोडीची प्रचंड चर्चा झाली. त्यांच्या नात्याबद्दल अनेक चर्चा रंगल्या. बिग बॉसच्या घरात सुद्धा त्यांची जवळीक, त्याचं नातं खुप वाढलं. बिग बॉसच्या घरातच निक्की आणि अरबाज एकमेकांच्या प्रेमात पडले. बिग बॉस संपल्यानंतर सुद्धा ते नेहमीच एकत्र पहायला मिळाले. परंतु सध्या सोशल मीडियावर एक वेगळीच चर्चा रंगतीय. अरबाजने निक्कीला धोका दिला असं बोललं जातय. कारण राइज एॅड फॉल या शोमध्ये अरबाज आहे, आणि त्याची या शोमध्ये चहलच्या पत्नीसोबत म्हणजेच धनश्री वर्मासोबत जवळीक वाढलेली पहायला मिळतेय..क्रिकेटर युजवेंद्र चहलची पत्नी धनश्री वर्मा आता चहलसोबत राहत नाही. दोघांनी घटस्फोट घेतल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात मूवऑन केलं आहे. सध्या धनश्री वर्मा राइज एॅड फॉल शोमध्ये पहायला मिळतेय. या शोमध्ये अरबाज पटेल सुद्धा आहे. अरबाज पटेल, आदित्य नारायण आणि धनश्री वर्मा यांची या शोमध्ये चांगली मैत्री झाली आहे. आदित्य पेक्षा जास्त धनश्री अरबाजच्या क्लोज आली आहे..धनश्रीला अरबाजसोबत प्रेम झालं?राइड एॅड फॉल या शोच्या पहिल्या दिवसापासून आदित्य नारायण, अरबाज पटेल आणि धनश्री वर्मा यांनी त्यांचा ग्रुप तयार केलाय. पवन सिंह सुद्धा त्याच्या ग्रुपचा भाग होता. परंतु आता तो शोमधून बाहेर झालाय. पवन सिंह गेल्यानंतर धनश्री आणि अरबाज यांच्यात जवळीक वाढली आहे. .नुकताच या शोचा प्रोमो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. या प्रोमोमध्ये 'धनश्री, अरबाजला म्हणते की, तु मला संकंटात टाकलं आहे. मी एका खलनायकाशी मैत्री केलीय.' त्यावर अरबाज तिला म्हणतो.. 'मी खलनायक नाहीतर नायक आहे. ' त्यावर धनश्री त्याला म्हणाली, 'जर तुला हिरो बनायचं असेल तर तुला मी सांगेल त्या गोष्टी ऐकाव्या लागतील. ' त्यावर अरबाज त्याला म्हणाला की, 'नायक सुद्धा मीच आणि खलनायक सुद्धा मीच आहे. तु माझी हिरोईन होशील?' यावर धनश्री हसते. त्यावर अरबाज म्हणतो...'संपुर्ण चित्रपटात एका व्हिलनजवळ हिरोईन राहते'.या शोमध्ये अनेक वेळा अरबाजने धनश्री वर्माबाबत पझेसिव्ह नेचर पहायला मिळतय. दोघांच्या चाहत्यांनी आता असा अंदाज व्यक्त केलाय की, दोघांना एकमेकांविषयी काहीतरी फील होतय. आता त्याच्या नात्यात खरंच किती खरेपणा आहे. ते शो संपल्यानंतरच सर्वांना कळेल. परंतु यावरुन निक्कीला प्रचंड ट्रोल करण्यात येतय.अरबाज निक्कीला धोका देत असल्याचं बोलल जातय. .'मी स्वत:ला महागौरी देवीशी रिलेट करु शकते' नवरात्रीनिमित्त तेजश्रीने शेअर केली भावनिक बाजू, म्हणाली...'मला शांतता ...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.