“अभिनेत्याशी लग्न करणं म्हणजे सगळ्यात कठीण गोष्ट”; जया बच्चन यांनी अर्शदच्या पत्नीला दिलेला सल्ला, म्हणाल्या...

ARSHAD WARSI MARIA GORETTI INTERFAITH MARRIAGE LOVE STORY: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता अर्शद वारसीने त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक भूमिका साकारल्या. आपल्या अभिनयातून त्याने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलय. अर्शद आणि मारिया यांच्या लव्हस्टोरी सुद्धा खूप भारी आहे. जवळपास ८ वर्ष डेट केल्यानंतर त्यांनी आंतरधर्मीय विवाह केला. अर्शद मुस्लीम आहे तर पत्नी मारिया ही ख्रिश्चन आहे. दरम्यान एका मुलाखतीत त्याने त्यांच्या वैवाहिक जीवनाविषयी सांगितले होतं. यावेळी त्याने जया बच्चनने पत्नीला दिलेल्या सल्ल्याबद्दल सुद्धा सांगितलं..जया आणि अमिताभ बच्चन यांचा संसाराला आता अनेक वर्ष झाली आहे. दोघेही सिनेसृष्टीत कार्यक्रत आहेत. दरम्यान कलाकारासोबत संसार करणं, तसंच वैवाहिक आयुष्यात कोणत्या गोष्टींना सामोरं जावं लागतं हे देखील त्यांना ठाऊक असतं. त्यावेळी लग्नाआधी जया बच्चन यांनी मारियाला एक सल्ला दिला होता. .नुकतीच अर्शदने फिल्मीग्यानला मुलाखत दिली. यावेळी तो म्हणाला की, 'जया बच्चन या खूप समजूतदार आहेत. त्यांनी लग्नावेळी मारियाला आणि मला सांगितलं होती की, आयुष्यातील कठीण गोष्टीपैकी एक म्हणजे अभिनेत्याशी लग्न करणं. तेव्हा त्यांनी आम्हाला यासाठी तयार आहात का? असं विचारलं. कारण आमच्या कामामुळे अशा काही गोष्टी कराव्या लागतात, ज्या जोडप्यासाठी सोप्या नसतात. त्यामुळे तुमचं प्रेम भक्कम असणं गरजेचं असल्याचं' त्यांनी सांगितलं. .दरम्यान अर्शद वारसीचा जीवन भीमा योजना हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. १ सप्टेंबर रोजी त्याचा सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे. या सिनेमात संजीदा शेख, विजय राज, पूजा चोप्रा हे कलाकार पहायला मिळणार आहेत. .कुकू कोहलींशी लग्न केल्यावरही अरुणा इराणी राहिल्या निपुत्रिक; का होऊ दिलं नाही स्वतःचं मूल? हे होतं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.