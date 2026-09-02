सर्किटचा ‘डार्क’ अवतार! अर्शद वारसीच्या ‘महाराज’ भूमिकेने वाढवलं ‘घमासान’चं गूढ, खाकी वर्दीत प्रतीक गांधींचा दमदार अंदाज

GHAMASAAN MOVIE OTT RELEASE DATE ON ZEE5: मुन्नाभाई एमबीबीएस आणि लगे रहो मुन्नाभाई या चित्रपटामध्ये सर्किट ही भूमिका साकारून स्टारमड प्राप्त झालेला अभिनेता अर्शद वारसी आणि स्कॅम..या सीरीजमधून नावारूपाला आलेला अभिनेता प्रतीक गांधी हे दोन्ही कलाकार घमासान या हिंदी चित्रपटासाठी एकत्र आले आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती जिओ स्टुडिओज आणि गोल्डन रेशियो फिल्म्स करत असून अर्शद आणि प्रतिकसोबत इशिता दत्त, राजपाल यादव, मुरारी कुमार आणि हेमंत शर्मा यांच्याही भूमिका महत्त्वाच्या आहेत. तिग्मांशू धुलिया हे या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आहेत. हा चित्रपट ११ सप्टेंबर रोजी झी ५ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. त्यानिमित्त अर्शद वारसी आणि प्रतीक गांधी या दोन कलाकारांशी केलेली बातचीत... .स्टारडमकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे?अर्शद - स्टारडम नेमके काय असते हे मला माहीत नाही. कारण माझे पाय आजही जमिनीवर आहेत. कलाकाराच्या आजूबाजूला नेहमीच त्याचे कौतुक करणारे अनेक जण असतात. मात्र, त्यांच्या बोलण्याला भुलून न जाता आपली विचारशक्ती आणि संवेदनशीलता कायम ठेवणे महत्त्वाचे आहे. प्रतीक- प्रेक्षकांनी केलेली कामाची प्रशंसा आणि त्याच प्रेक्षकांकडून वेगवेगळ्या भूमिकांना मिळणारा प्रतिसाद माझ्यासाठी स्टारडमपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. एका भूमिकेनंतर प्रेक्षक पुन्हा पुढच्या तीन-चार वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्समध्येही साथ देत असतील, तर आपण योग्य दिशेने काम करत असल्याचा आत्मविश्वास मिळतो. त्यामुळे लोकप्रियतेपेक्षा नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी मिळणारा आत्मविश्वास माझ्यासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे..‘घमासान’ची ऑफर मिळाल्यानंतरच्या तुमच्या भावना काय होत्या?अर्शद -या चित्रपटातील माझी व्यक्तिरेखा विशेष आव्हानात्मक आहे. नेहमीपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या आणि गडद छटांच्या भूमिकेत काम करण्याची संधी मिळाल्याने मला या व्यक्तिरेखेची उत्सुकता होती. विनोदी भूमिका मोठ्या प्रमाणावर केल्यानंतर अशा प्रकारची भूमिका मिळणे माझ्यासाठी अत्यंत आनंदाची बाब आहे. पण महत्त्वाचे सांगायचे म्हणजे विनोदी भूमिका साकारणे खूप कठीण बाब आहे. प्रतीक - ‘घमासान’ची कथा आणि त्याची पार्श्वभूमी सुरुवातीपासूनच आकर्षणाचा विषय होती. तिग्मांशू धुलियांसोबत यापूर्वी ‘द ग्रेट इंडियन मर्डर’ या वेबसीरिजमध्ये काम करत असताना मी या चित्रपटाची कथा ऐकली होती. भारताच्या मध्यवर्ती भागातील कथा प्रभावीपणे मांडण्याची तिग्मांशू यांची हातोटी आणि ‘घमासान’ची दुनिया यांचे समीकरण मला लगेच भावले..या चित्रपटामध्ये तुमच्या दोन्ही व्यक्तिरेखांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळणार का?अर्शद- गंमत म्हणजे आम्ही सेटवर एकत्रित शूटिंगच केलेले नाही. महाराज ही एक गुढ व्यक्तिरेखा मी या चित्रपटात साकारीत आहे. महाराज असा व्यक्ती आहे ज्याला कोणीच प्रत्यक्ष पाहिलेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण चित्रपटात दोन्ही कलाकार एकाच दृश्यात दिसत नाहीत.प्रतीक - पडद्यावर आमचा थेट संघर्ष नाही. मात्र दोन्ही व्यक्तिरेखा दमदार आहेत आणि चित्रपट प्रामुख्याने या दोन व्यक्तिरेखांभोवती फिरणारा आहे. मी या चित्रपटामध्ये पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारीत आहे. .अर्शद तुझी या चित्रपटातील भूमिका काहीशी ग्रे शेड असलेली आहे असे ट्रेलरवरून वाटते?अर्शद - विनोदी भूमिकांपेक्षा अशा गंभीर व्यक्तिरेखा वेगळे आव्हान घेऊन येतात आणि म्हणूनच त्या साकारण्यात अधिक आनंद मिळतो.प्रतीक- विनोद हा सर्वात कठीण प्रकार आहे. त्यामध्ये संवाद आणि भावना अगदी अचूक क्षणी पोहोचवाव्या लागतात.अर्शदचा ‘महाराज’ आणि मी साकारीत असलेला आयपीएस अधिकारी आदित्य यांच्यातील संघर्ष चित्रपटाचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे..Premium|Saudi Arabia Nuclear Deal : सौदीच्या अणुकरारामुळे पश्चिम आशियात नवी शस्त्रस्पर्धा पेटणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.