अरशद वारसीला 'मुन्ना भाई'तील 'सर्किट' रोल करण्याची इच्छाच नव्हती, वाटलेलं करिअर बरबाद होईल

Arshad Warsi Reveals Why He Initially Rejected 'Circuit' Role: अरशद वारसीने 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' मधील सर्किट पात्र कसे स्वीकारले, याबद्दल एक रोमांचक गोष्ट सांगितली. त्याने या पात्रासाठी सुरुवातीला नकार दिला, पण टॅरोट रीडरच्या सल्ल्यानंतर तो रोल केला आणि त्याचं करिअर बदलला.
Arshad Warsi shares an interesting story Circuit: अभिनेता अरशद वारसी हा सध्या चर्चेत आला आहे. त्याने केलेल्या वक्तव्यामुळे सध्या त्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. दरम्यान अशातच अरशद वारसीनं मुन्नाभाई एमबीबीएसमध्ये सर्किटची भूमिकेबद्दल मोठा गौप्यस्फोट केलाय. सर्किटच्या रोलसाठी सुरुवातीला नकार दिल्याचं सांगितलं. तसंच त्याने या पात्रासाठी सुरुवातीला टॅरोट रीडरकडून सल्ला घेतला असल्याचं म्हटलंय.

