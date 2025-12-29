अरशद वारसीला 'मुन्ना भाई'तील 'सर्किट' रोल करण्याची इच्छाच नव्हती, वाटलेलं करिअर बरबाद होईल

Arshad Warsi shares an interesting story Circuit: अभिनेता अरशद वारसी हा सध्या चर्चेत आला आहे. त्याने केलेल्या वक्तव्यामुळे सध्या त्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. दरम्यान अशातच अरशद वारसीनं मुन्नाभाई एमबीबीएसमध्ये सर्किटची भूमिकेबद्दल मोठा गौप्यस्फोट केलाय. सर्किटच्या रोलसाठी सुरुवातीला नकार दिल्याचं सांगितलं. तसंच त्याने या पात्रासाठी सुरुवातीला टॅरोट रीडरकडून सल्ला घेतला असल्याचं म्हटलंय. .अरशदनं नुकतीच 'द लल्लनटॉप'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये बोलताना तो म्हणाला की, 'राजकुमार हिरानी हे माझे मित्र होते. त्यामुळे मी त्यांच्यासोबत हा सिनेमा करण्याच्या विचारात होतो. सिनेमातील माझं पात्र सुरुवातीला मला आवडलं नव्हतं. तेव्हा मी एक टॅरोट रीडरला भेटलो. तेव्हा त्याने मला हो म्हणण्यासाठी सांगितलं. तसंच हा सिनेमा खुप चालेल आणि त्यामुळे माझा करिअर बदलले असा विश्वासही दिला.'.पुढे बोलताना अरशद म्हणाला की, 'मला हिरोच्या मागे उभे राहणाऱ्या व्यक्तीचा रोल करायचा नव्हता. मला भिती वाटत होती की, या सिनेमानंतर लोक मला ओळखणं बंद करतील, आणि करिअर बरबाद होईल. परंतु या सिनेमाने मला वेगळीच ओळख दिली.'.त्याने पुढे सांगितलं की, 'या सिनेमासाठी सुरुवातील खुजली नाव ठेवलं होतं. पण नंतर ते बदलून सर्किट ठेवण्यात आलं. त्यानंतर माझ्या पात्रात काही बदल करण्यात आलं. त्याला अधिक मजेशीर आणि हिट बनवण्यात आलं. त्यामुळे मुन्नाभाई सिनेमामध्ये सर्किट प्रेक्षकांना खूप आवडला' असं तो म्हणाला. .दरम्यान आता प्रेक्षकांना मुन्नाभाईच्या तिसऱ्या सिरीजची उत्सुकता लागली आहे. या सिनेमाचा आणखी भाग येण्याची शक्यता आहे. .एवढी गर्दी की, 'थलपती' विजय कोसळला, जीवघेण्या प्रसंगातून थोडक्यात बचावला, viral video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.