थकलेला चेहरा, चालताही येईना... नवऱ्याला अखेरचा निरोप देताना अरुणा इराणी यांना अश्रू अनावर; या कलाकारांचीही हजेरी

लोकप्रिय बॉलिवूड दिग्दर्शक, निर्माते आणि एडिटर कुकू कोहली यांचं २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी निधन झालं. त्यांनी बॉलीवूडला अनेक हिट चित्रपट दिले. ते ७७ वर्षांचे होते. आज २६ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील ओशिवारा येथील स्मशान भूमीत त्यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात आले. यादरम्यान पतीला शेवटचा निरोप देताना अभिनेत्री अरुणा इराणी पूर्णपणे खचलेल्या दिसल्या. त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी हजेरी लावली होती. अरुणा इराणी आता ८० वर्षांच्या आहेत. त्यांना चालतानादेखील दुसऱ्यांच्या मदतीची गरज पडत होती. त्यांची अशी अवस्था पाहून नेटकरीही भावुक झालेत. .पती कुकू कोहली यांना अखेरचा निरोप देताना त्यांच्या पार्थिव शरीराला अग्नी देताना अरुणा इराणी यांना अश्रू अनावर झाले. त्यांच्या पतीशिवाय त्यांचं या जगात कुणीही नाही. आपली एकुलती एक व्यक्ती गमावल्यावर अरुणा या प्रचंड निराश दिसल्या. त्यांनी पतीच्या आनंदासाठी स्वतःचं मूल होऊ दिलं नाही. आता त्या एकट्या पडल्यात. त्यांचे स्मशान भूमीतून बाहेर येतानाचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झालेत. यात त्यांच्या चेहऱ्यावरचं दुःख स्पष्ट दिसत आहे. त्यांना दुसऱ्या व्यक्ती आधार देऊन घेऊन जात आहेत. .अरुणा इराणी यांच्या दुःखाची कल्पनादेखील करवत नाही. चाहते त्यांना शक्ती मिळावी अशी प्रार्थना करत आहेत. रोहित शेट्टी, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, कटरीना कैफ, विक्की कौशल, रजा मुराद, राजपाल यादव, रजत बेदी या कलाकारांनी त्यांच्या अंतिम संस्कारांच्या वेळेस हजेरी लावली होती.कुकू कोहलींशी लग्न केल्यावरही अरुणा इराणी राहिल्या निपुत्रिक; का होऊ दिलं नाही स्वतःचं मूल? हे होतं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.