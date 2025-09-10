Premier

कुत्र्यामुळे मोडला संसार! बॉलिवूड अभिनेत्याच्या लग्न मोडण्याचं कारण ठरला कुत्रा, नक्की काय झालेलं...

Arunodoy Singh’s Divorce Shocker | Marriage Ended Because of a Dog: बॉलिवूड अभिनेता आणि अर्जुन सिंग यांचा नातू अरुणोदय सिंग याचा २०१९ मध्ये घटस्फोट झाला. त्याच्या वैवाहिक आयुष्याच्या शेवटीचं मुख्य कारण ठरलं त्याचं पाळीव कुत्र्यावरचं प्रचंड प्रेम आणि त्यावरून होणारी भांडणं.
Arunodoy Singh’s Divorce Shocker | Marriage Ended Because of a Dog

Arunodoy Singh’s Divorce Shocker | Marriage Ended Because of a Dog

Summary

1 अरुणोदय सिंगचा घटस्फोट २०१९ मध्ये झाला.

2 त्याच्या घटस्फोटाचं मुख्य कारण कुत्र्यामुळे होणारी सततची भांडणं होती.

3 त्याची पत्नी कॅनडाची योगा शिक्षिका ली एल्टन होती.

