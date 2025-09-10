कुत्र्यामुळे मोडला संसार! बॉलिवूड अभिनेत्याच्या लग्न मोडण्याचं कारण ठरला कुत्रा, नक्की काय झालेलं...

1 अरुणोदय सिंगचा घटस्फोट २०१९ मध्ये झाला.2 त्याच्या घटस्फोटाचं मुख्य कारण कुत्र्यामुळे होणारी सततची भांडणं होती.3 त्याची पत्नी कॅनडाची योगा शिक्षिका ली एल्टन होती..बॉलिवूडमध्ये कधी काय होईल काहीच सांगता येत नाही. सेलिब्रिटीच्या वयक्तिक आयुष्यात अगदी साध्या साध्या गोष्टी सुद्धा मोठ्या वादाचा कारण ठरतात. कधी कधीतर त्या वादाचं रुप इतकं होतं की प्रकरण घटस्फोटापर्यंत जातं. असच काहीसं प्रकरण बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध अभिनेत्यासोबत घडलय. कोणत्या वादामुळे नाहीतर चक्क एका कुत्र्यामुळे दोघांचा घटस्फोट झालाय..अभिनेता अरुणोदय सिंग याच्यासोबत हा प्रकार घडलाय. अरुणोदयने जिस्म २, ब्लॅकमेल, अपहरण सारख्या चित्रपटातून आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. तसंच तो मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंग यांचा नातू आहे. परंतु तो त्याच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे खुप चर्चेत असतो. परंतु त्याची सगळ्यात जास्त चर्चा रंगलेली ती त्याच्या घटस्फोटाची..अरुणोदय सिंगने एका परदेशी मुलीसोबत लग्न केलं होतं. गोव्यात एका ट्रिप दरम्यान अरुणोदयची कॅनडामध्ये राहणाऱ्या ली एल्टनसोबत भेट झाली होती. दोघांनी त्यानंतर एकमेकांना ३ वर्ष डेट केलं. मोठ्या थाटामाटात त्याचा लग्नसोहळा पार पडला. त्याची पुर्वाश्रमीची पत्नी व्यवसायाने योगा शिक्षिका होती. अभिनेत्याचं आणि तिचं लाईफस्टाईल पुर्ण वेगळं होतं. .अरुणोदयला कुत्र्यावर प्रचंड प्रेम होतं. परंतु त्याच्या पुर्वाश्रमीच्या पत्नीला कुत्र्याचं वागणं, भुकणं हे सहन होत नव्हतं. कुत्र्यावरुन होणारी छोटी छोटी भाडणं मोठी होऊ लागली. शेवटी हे प्रकरण घटस्फोटापर्यंत पोहचलं. 2019 मध्ये हे जोडपं कुत्र्यामुळे वेगळं झालं. .FAQs.अरुणोदय सिंग कोण आहे? अरुणोदय सिंग हा बॉलिवूड अभिनेता असून माजी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंग यांचा नातू आहे..अरुणोदय सिंगच्या घटस्फोटाचं कारण काय होतं?त्याच्या पाळीव कुत्र्यामुळे होणाऱ्या सततच्या भांडणांमुळे घटस्फोट झाला.. त्याची पत्नी कोण होती? त्याची पत्नी कॅनडाची ली एल्टन होती, जी व्यवसायाने योगा शिक्षिका आहे..हे जोडपं कधी वेगळं झालं?२०१९ मध्ये अरुणोदय सिंग आणि ली एल्टन यांनी घटस्फोट घेतला..तेजश्रीला लागलं नव्या ट्रेंडचं वेड, सोशल मीडियावर 3D फोटोची भलतीच क्रेझ, फोटो व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.