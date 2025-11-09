आर्यनच्या दिग्दर्शनाखाली शाहरुखचं शूटिंग? बाप-लेकाची जुगलबंदी रंगणार, लेकाच्या चित्रपटात वडिलांची मुख्य भूमिका!

अभिनेता शाहरुख खान याने नुकतीच वयाची साठी गाठलीय. परंतु अजूनही तो त्याच्या अभिनयात तितकाच दमदार आहे. शाहरुख खान प्रमाणेच आर्यन खान देखील अभिनय क्षेत्रात उतरेल असं कित्येकांना वाटलं होतं. परंतु शाहरुखचा लेकानं दिग्दर्शनातून आपली छाप प्रेक्षकांच्या मनात पाडली. 'द बेंड्स ऑफ बॉलीवूड' या वेबसीरिजमधून त्याने बॉलिवूडचं सत्य प्रेक्षकांसमो आणून आपल्या दिग्दर्शनाचा ठसा प्रेक्षकांच्या मनात उमटवला. .दरम्यान आता अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'द बेंड्स ऑफ बॉलीवूड' या वेबसीरिजद्वारे दिग्दर्शनात यशस्वी पदार्पण केल्यानंतर आर्यन आता आपल्या पुढच्या प्रकल्पाकडे वळला आहे. त्याने केवळ दुसऱ्या प्रोजेक्टची तयारीच सुरू केली नाही, तर त्याच्या तिसऱ्या प्रोजेक्टबद्दलही मोठी बातमी समोर आली आहे. .आर्यन आता आपल्या वडिलांनाच म्हणजे शाहरुख खानलाच दिग्दर्शित करणार आहे. एका माहितीनुसार, आर्यन सध्या आपल्या दुसऱ्या चित्रपटाच्या पटकथा आणि कलाकारांवर लक्ष केंद्रित करत आहे; मात्र त्याचा तिसरा प्रोजेक्ट अधिक भव्य असणार आहे. या चित्रपटात शाहरुख खान मुख्य भूमिकेत झळकणार असून, दिग्दर्शनाची जबाबदारी आर्यनकडे असणार आहे..त्यामुळे आता बाप लेकाची जुगलबंदी प्रेक्षकांना अनुभवयला मिळणार आहे. 'द बेंड्स ऑफ बॉलीवूड' यामध्ये जसं आर्यनने कलाकारांना आणि परफेक्ट सीनसाठी अनेक रिटेक्स घेयला लावले. तसेच आता शाहरुखबाबत तो तितकाच स्ट्रिक्ट राहिल का? असा प्रश्न नेटकऱ्यांना पडलाय. सध्या नेटकऱ्यांमध्ये आर्यन आणि शाहरुख खानची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. .प्रेक्षकांचा संताप! रश्मिकाच्या अभिनयावर टीकेची झोड, म्हणाले...'हीच का नॅशनल क्रश?'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.