Premier

आर्यनच्या दिग्दर्शनाखाली शाहरुखचं शूटिंग? बाप-लेकाची जुगलबंदी रंगणार, लेकाच्या चित्रपटात वडिलांची मुख्य भूमिका!

Aryan Khan’s Next Film to Feature Shah Rukh Khan in Lead:आर्यन खानने 'द बेंड्स ऑफ बॉलीवूड' या वेबसीरिजद्वारे दिग्दर्शनात यशस्वी पदार्पण केलं. आता तो आपल्या पुढच्या चित्रपटात शाहरुख खानलाच दिग्दर्शित करणार आहे. बाप-लेकाची जोडी पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.
Aryan Khan’s Next Film to Feature Shah Rukh Khan in Lead:

Aryan Khan’s Next Film to Feature Shah Rukh Khan in Lead:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेता शाहरुख खान याने नुकतीच वयाची साठी गाठलीय. परंतु अजूनही तो त्याच्या अभिनयात तितकाच दमदार आहे. शाहरुख खान प्रमाणेच आर्यन खान देखील अभिनय क्षेत्रात उतरेल असं कित्येकांना वाटलं होतं. परंतु शाहरुखचा लेकानं दिग्दर्शनातून आपली छाप प्रेक्षकांच्या मनात पाडली. 'द बेंड्स ऑफ बॉलीवूड' या वेबसीरिजमधून त्याने बॉलिवूडचं सत्य प्रेक्षकांसमो आणून आपल्या दिग्दर्शनाचा ठसा प्रेक्षकांच्या मनात उमटवला.

Loading content, please wait...
movie
bollywood
Actor
Director
shah rukh khan
bollywood actor
Entertainment news
aryan khan
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com