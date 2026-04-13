Legendary Singer Asha Bhosale : आशाताईंनी अर्धवट सोडला होता 'शो', भावासाठी ओढवून घेतलं होतं 'धर्मसंकट'; IPS अधिकारी विश्वास नांगरे पाटलांनी जागवल्या आठवणी!

Vishwas Nangare Patil tribute to Asha Bhosale : प्रसिद्ध ज्येष्ठ पार्श्वगायिका आशा भोसले (Asha Bhosale) यांच्या निधनाने संपूर्ण संगीतविश्वावर शोककळा पसरली आहे. गेली सात दशके आपल्या सुरेल आवाजाने रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या आशाताईंनी वयाच्या ९३ व्या वर्षी (ता. १२) अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या जाण्याने भारतीय संगीत क्षेत्रातील एक सुवर्णयुग संपल्याची भावना व्यक्त होत आहे..दरम्यान, आशाताईंच्या निधनानंतर आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील (Vishwas Nangare Patil) यांनी फेसबुकवर भावनिक पोस्ट शेअर करत त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे..सचिनच्या सत्कारातून जुळलं नातंनांगरे पाटील यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, सचिन तेंडूलकर (Sachin Tendulkar) यांनी क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केल्यानंतर 'उमंग' या पोलीस कल्याण कार्यक्रमात त्यांचा सत्कार करण्याचे ठरवले होते. त्या वेळी समतुल्य व्यक्तीच्या हस्ते सन्मान व्हावा म्हणून त्यांनी प्रथमच आशाताईंशी संपर्क साधला. त्यांनी कोणताही आढेवेढा न घेता निमंत्रण स्वीकारले आणि कार्यक्रम अविस्मरणीय ठरला. याच निमित्ताने त्यांच्यात स्नेहबंध जुळले..शिस्तप्रिय आशाताईंचा स्वभावसंभाजीनगर येथे आयजी असताना आशाताईंचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रम रंगात असतानाही प्रेक्षकांच्या आग्रहाला न जुमानता त्यांनी वेळेचे भान राखत कार्यक्रम वेळेतच संपवला. "माझा भाऊ इथे आयजी आहे, त्याला धर्मसंकटात टाकायचं नाही," असे त्या माईकवरून म्हणाल्या होत्या, अशी आठवण त्यांनी सांगितली..गरजूंना मदतीचा हातनांगरे पाटील यांच्या मते, आशाताई केवळ महान गायिका नव्हत्या, तर अत्यंत संवेदनशील व्यक्तीही होत्या. एका परित्यक्त महिलेला पतीकडून होणाऱ्या त्रासापासून वाचवण्यासाठी त्यांनी स्वतः पुढाकार घेतला. पोलिस कारवाईबरोबरच एका नामांकित महिला वकिलामार्फत 'डोमेस्टिक व्हायलन्स'चा खटला उभा करून दिला आणि त्याची फीही स्वतः देण्याची तयारी दाखवली..शेवटचा संवाद ठरला भावनिकगेल्याच आठवड्यात त्यांनी नांगरे पाटील यांना फोन करून आंध्रप्रदेशातील त्यांच्या घरी काम करणाऱ्या महिलेच्या घरफोडी प्रकरणात मदत मागितली होती. त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने आरोपीला पकडून चोरीचा मुद्देमाल परत मिळवून दिला. यामुळे आशाताई अत्यंत आनंदी झाल्या होत्या आणि त्यांनी पुन्हा भेटण्याचे व जेवणाचे आमंत्रण दिले होते. मात्र, ते पूर्ण होण्यापूर्वीच त्या अनंतात विलीन झाल्या, अशी हळहळ त्यांनी व्यक्त केली..गाण्यांत भावनांचा विलक्षण संगमआशाताईंच्या गायकीबद्दल भावना व्यक्त करताना नांगरे पाटील म्हणाले की, त्यांच्या आवाजात प्रेम, विरह, वेदना, सौंदर्य आणि आनंद अशा सर्व भावनांचा विलक्षण संगम होता. त्यांच्या सुरांनी श्रोत्यांच्या मनात रोमांच निर्माण होत असे..लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) यांच्यानंतर स्वरविश्वात निर्माण झालेली पोकळी आता अधिकच गहिरी झाली आहे. "स्वतःला जपणाऱ्या, सर्वांची काळजी घेणाऱ्या आणि इतरांच्या जीवनात आनंद फुलवणाऱ्या आशाताई खऱ्या अर्थाने 'आशा' होत्या," अशा शब्दांत त्यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. आशा भोसले यांच्या निधनाने भारतीय संगीत क्षेत्रातील एक तेजस्वी पर्व संपले असून, त्यांच्या अमर सुरांची आठवण कायम रसिकांच्या मनात घुमत राहणार आहे.