Asha Bhosle Video : 'या' शाळेत झालं आहे आशा भोसले यांचं शिक्षण, स्वतः व्हिडिओ शेअर करत सांगितल्या होत्या कोल्हापूरच्या गोड आठवणी

भारतीय संगीत क्षेत्रातील ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांनी वयाच्या ९२ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला आणि एका सुवर्णयुगाचा अंत झाला. त्यांच्या निधनाने केवळ भारतीय चित्रपटसृष्टीच नव्हे, तर जागतिक संगीत विश्वात कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. आपल्या मधाळ आणि अष्टपैलू आवाजाने सात दशकांहून अधिक काळ रसिकांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या आशाताईंच्या जाण्याने प्रत्येक संगीतप्रेमी आज हळहळत आहे. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच सोशल मीडियावर त्यांच्या आठवणींचा पूर आला असून चाहते त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करत आहेत..या दुःखद प्रसंगी आशाताईंनी काही काळापूर्वी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केलेला एक जुना व्हिडिओ सध्या प्रचंड चर्चेत आला आहे. हा व्हिडिओ केवळ एक व्हिडिओ नसून तो त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मौल्यवान अशा कोल्हापूरमधील बालपणीच्या आठवणींचा ठेवा आहे. "माझे बालपण कोल्हापूरच्या विद्यापीठ हायस्कूलमध्ये गेले," असे कॅप्शन देत त्यांनी हा दुर्मिळ व्हिडिओ चाहत्यांसाठी पोस्ट केला होता. या व्हिडिओमध्ये त्या अत्यंत उत्साहाने आपल्या शाळेची ओळख करून देताना दिसतात. त्यांच्या आवाजातील तोच जिव्हाळा आणि डोळ्यांतील चमक काळजाला स्पर्श करून जाते..व्हिडिओमध्ये आशाताई आपल्या शाळेची नवीन आणि जुनी इमारत दाखवताना भावूक झाल्या. "ही आमची नवीन बिल्डिंग आहे आणि ती समोर दिसतेय ती जुनी इमारत, जिथे वरच्या मजल्यावर माझा क्लासरूम होता," असे सांगताना त्या जणू पुन्हा एकदा बालपणात गेल्यासारखे वाटते. कोल्हापूरच्या मातीत आणि विद्यापीठ हायस्कूलच्या भिंतींमध्ये त्यांचे बालपण दडले होते. आपल्या शालेय जीवनाबद्दल बोलताना त्यांनी कबूल केले की, त्या लहानपणी अतिशय आगाऊ आणि खोडकर होत्या. अभ्यासापेक्षा त्यांचा जीव गाण्याबजावण्यात जास्त रमत असे याची कबुली त्यांनी हसतमुखाने दिली होती..शाळेतील शिक्षकांच्या आठवणींना उजाळा देताना त्यांनी एक मजेशीर किस्सा सांगितला होता. शाळेतील शिक्षक त्यांना नेहमी गाणे गाण्यासाठी किंवा नृत्य करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असत. मात्र त्यांचे एक गुरुजी महाजन सर त्यांना नेहमी रागावयचे. "ही मुलगी वर्गात फक्त गाणी म्हणते आणि बाकावर तबला वाजवत बसते, अभ्यासाकडे तिचे अजिबात लक्ष नाही," अशी तक्रार सर करायचे. .व्हिडिओच्या शेवटी आशाताईंनी एक इच्छा व्यक्त केली "जर शक्य असते तर मी देवाला प्रार्थना केली असती की मला पुन्हा एकदा त्या बालपणात घेऊन जा," असे त्या म्हणाल्या. आपल्या मुळांशी घट्ट जोडलेल्या आशाताईंना त्या शालेय दिवसांची ओढ शेवटपर्यंत होती. आज त्या आपल्यात नसल्या तरी त्यांनी गायलेली हजारो गाणी आणि कोल्हापूरच्या शाळेबद्दलच्या या गोड आठवणी पिढ्यानपिढ्या जिवंत राहतील. संगीताचा हा चंद्र मावळला असला तरी त्याचा प्रकाश कायम संगीत विश्वाला मार्गदर्शन करत राहील.