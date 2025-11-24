Premier

23 वर्षे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये, वयाच्या 41 व्या वर्षी मराठी अभिनेत्रीनं केलं लग्न, फोटो शेअर करत म्हणाली...

Ashlesha Sawant & Sandeep Baswana Wedding:मराठी अभिनेत्री अश्लेषा सावंत हिने तब्बल २३ वर्षांच्या लिव्ह इन रिलेशनशिपनंतर संदीप बसवाना सोबत वृंदावनच्या राधे-कृष्ण मंदिरात साधेपणानं लग्न केलं.
Ashlesha Sawant & Sandeep Baswana Wedding

Ashlesha Sawant & Sandeep Baswana Wedding

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

सध्या सगळीकडे लग्नसराईचा सीझन सुरु आहे. सनेसृष्टीतील कलाकार सुद्धा यामध्ये आग्रेसर आहे. मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकार लग्नंबधनात अडकत आहेत. अशातच आता हिंदी मालिकांमध्ये काम करणारी मराठमोळी अभिनेत्री अश्लेषा सावंत सुद्धा लग्नबंधनात अडकली आहे. तिने तिचा बॉयफ्रेंड संदीप बसवानासोबत लग्नगाठ बांधली आहे. दोघेही तब्बल 23 वर्षापासून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये होते.

Loading content, please wait...
bollywood
wedding
Actor
actress
bollywood actress
Entertainment news
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com