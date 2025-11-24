23 वर्षे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये, वयाच्या 41 व्या वर्षी मराठी अभिनेत्रीनं केलं लग्न, फोटो शेअर करत म्हणाली...

सध्या सगळीकडे लग्नसराईचा सीझन सुरु आहे. सनेसृष्टीतील कलाकार सुद्धा यामध्ये आग्रेसर आहे. मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकार लग्नंबधनात अडकत आहेत. अशातच आता हिंदी मालिकांमध्ये काम करणारी मराठमोळी अभिनेत्री अश्लेषा सावंत सुद्धा लग्नबंधनात अडकली आहे. तिने तिचा बॉयफ्रेंड संदीप बसवानासोबत लग्नगाठ बांधली आहे. दोघेही तब्बल 23 वर्षापासून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये होते. .अश्लेषा सावंत ही 41 वर्षाची आहे तर संदीप बसवाना हा 47 वर्षांचा आहे. त्यांनी लग्नातील काही सुंदर फोटो त्यांच्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवर शेअर केले आहे. दोघांनी लग्न अत्यंत साधेपणानं केलं आहे. वृंदावन इथल्या राधे-कृष्ण मंदिरामध्ये दोघांनी लग्नगाठ बांधली आहे. सध्या दोघांचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .अश्लेषाने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या फोटोमध्ये फिकट गुलाबी रंगाची साडी नेसली होती. तर संदीपनं पांढऱ्या रंगाचा कर्ता आणि जॅकेट परिधान केला होता. दोघेही लग्नाच्या कपड्यांमध्ये सुंदर आणि खुश दिसत होते. अश्लेषाने फोटो पोस्ट करत लिहलं की, 'आता आम्ही मिस्टर आणि मिसेस म्हणून नव्या अध्यायाला सुरुवात करत आहोत. सर्वांच्या आशीर्वादासाठी आम्ही दोघेही सर्वांचे कृतज्ञ आहोत.' असं तिने तिच्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहलं आहे. .सध्या सोशल मीडियावर संदीप आणि अश्लेषा यांच्या लग्नाच्या फोटोवर लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव होताना पहायला मिळतोय. अनेक सेलिब्रिटींनी त्यांच्या पोस्टवर कमेंट्स करत शुभेच्छा दिल्या आहे. तब्बल २३ वर्ष लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहून लग्न करत असल्याने सोशल मीडियावर दोघांनी मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .संदीप बसवाना आणि अश्लेषा यांची भेट कमला मालिकेदरम्यान झाली. त्यावेळी अश्लेषा 18 वर्षांची होती. तर संदीप 24 वर्षांचा होता. क्युंकी सास भी कभी बहू थीचं सेट दूर असल्याने अश्लेषा संदीपच्या घरी राहायची. काही महिन्यानंतर दोघांना जाणवलं की, दोघेही एकमेकांबरोबर खुश आहेत. 'तेव्हापासून आतापर्यंत आम्ही तितकेच खुश असल्याचं' संदीपने एका मुलाखतीमध्ये सांगितलं. .मराठी बिग बॉस सुरु होणार? कलर्स मराठीने शेअर केला व्हिडिओ, नेटकरी म्हणाले...'बिग बॉसचा ६ वा सिझन...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.