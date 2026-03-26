ASHOK KHARAT CASE: 'समोरच्याला भोंदू म्हणण्यापेक्षा आपण...' अशोक खरात प्रकरणी अभिनेत्याची पोस्ट, म्हणाला..

MASSIVE TWIST IN ASHOK KHARAT CASE: सध्या संपुर्ण महाराष्ट्रात अशोक खरात प्रकरणाची चांगलीच चर्चा सुरु आहे. महिलांचं शोषण, फसवणूक यासारख्या कारणामुळे अशोक खरात याची चौकशी केली जातेय. त्याला २९ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अनेक जण याप्रकरणी आपापले मत व्यक्त करताय. अशातच आता 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' फेम अभिनेत्याने खरात प्रकरणी त्याचं मत व्यक्त केलय. .महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम श्रमेश बेटकर याने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये त्याने अशोक खरात प्रकरणी आपलं मत व्यक्त केलय. त्याने पोस्ट मध्ये लिहलंय की, 'साप म्हटलं की तो चावणारच. आपण समोरच्याला भोंदू म्हणण्यापेक्षा आपण आपला मेंदू कुठे गहाण ठेवतो? हे तपासलं पाहिजे. आपण स्वत:ला गंडवून का घेतो? याचा शोध आपण घेतला पाहिजे.'.सध्या श्रमेशची पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमात व्हायरल होत आहे. दरम्यान यात महाराष्ट्राची हास्यजत्राचे निर्माते, दिग्दर्शक सचिन गोस्वामी यांनी देखील खरात प्रकरणी आपलं मत व्यक्त केलय. त्यांनी पोस्ट शेअर करत म्हटलय की, 'प्रयत्ने चिंचोकी घासता, लाख ही मिळे...' असं म्हटलय. तसंच त्यांनी दुसरी एक पोस्ट शेअर केली. त्यात त्यांनी लिहलं की, विवेकाची कास,तर्काचा आधार, विश्वाचे गूढ उलगडे सारी . सुशिक्षितकवचात मूर्खांच्या झुंडी,आनंद धुंडी, भोंदूचिये दारी.' असं लिहलंय. सध्या त्यांची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .दरम्यान अशोक खरात यांच्यावरील प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकानं तब्बल १५०० कोटींची मालमत्ता आणि १०० आक्षेपार्ह व्हिडिओ जप्त केलेत. तसंच त्यांचं नाशिकच्या सिन्नर इथं एक मंदिर ट्रस्ट असून तिने त्याने अनेक राजकारण्याची भेट घेतल्याची माहिती आहे. खरातने एका ३५ वर्षीय महिलेसोबत तीन वर्षांच्या कालावधीत अनेक वेळा बलात्कार केल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली आहे.