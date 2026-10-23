'अशोक, तुला शुगर आहे, जरा कंट्रोल ठेव' अशोकमामांना गोड खाताना पाहून निवेदिता ताई चिडल्या, संकर्षण किस्सा सांगत म्हणाला...

ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ आणि अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे यांचा 'आदि अनंत' प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. या सिनेमात आजोबा आणि नातवाच्या नात्यातील गोडवा, धमाल आणि भावनिक क्षण पहायला मिळणार आहे. दरम्यान या सिनेमाच्या प्रीमियरला संकर्षण कऱ्हाडे यांनी अशोक सराफ यांच्यासोबतचा एक मजेशीर किस्सा शेअर केलाय. .संकर्षणने परभणीतील एका प्रसंगाची आठवण सांगितलं. तो म्हणाला की, 'एका कार्यक्रमासाठी अशोक सराफ परभणीत आले होते. तेव्हा माझ्या आईने सर्वांना घरी जेवायला बोलावलं होतं. त्यामुळे अशोक सराफ, निवेदिता सराफ आणि काही सहकाऱ्यांसह घरी जेवायला गेलो. त्यावेळी आईने खास गुळपोळी बनवली होती. अशोक सराफ यांना गुळपोळी खाण्याचा मोह काही आवरला नाही. ते खातच होते'.'त्यांना एवढी गुळपोळी खाताना पाहून निवेदिता सराफ चिडल्या, त्या अशोकमामांना थांबवत म्हणाल्या, 'अशोक तुला साखर आहे, जरा कंट्रोल ठेव' त्यावर अशोक सराफांनी सुद्धा मिश्किलपणे उत्तर देत म्हटलं की, 'अगं मला साखर आहे, गूळ कुठे आहे?'त्यांच्या हजरजबाबीपणामुळे तिथे सगळे हसू लागले.' असं संकर्षण म्हणाला..तसंच पुढे बोलताना संकर्षण म्हणाला की, 'आजही अशोक सराफ ठरलेल्या वेळेच्या तब्बल पंधरा मिनिटे आधी चित्रीकरणाच्या सेटवर पोहोचतात, कामातील ही शिस्त आणि वेळेचे महत्त्व नव्या पिढीतील कलाकारांसाठी प्रेरणादायी आहे.' असंही संकर्षणने सांगितलं..'मी आधी सुप्रियाच्या कामाच्या प्रेमात पडलो मग तिच्या' बायकोबद्दल बोलताना सचिन पिळगांवकर म्हणाले...'ती माझ्यापेक्षा खूप...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.