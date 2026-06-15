'अशोकमामांनी रंजनांना कधीच एकटं सोडलं नाही'; रंजना देशमुख हॉस्पिटलमध्ये असताना दिवसभर बाहेर बसायचे अशोक सराफ

RANJANA DESHMUKH HOSPITAL STORY AND ASHOK SARAF: मराठी सिनेसृष्टीत असे काही जुने कलाकार होते ज्यांचे सिनेमे आजही तितकेच आवडीने पाहिले जातात. त्यात लक्ष्मीकांत बेर्डे, दादा कोंडगे, यांचे सिनेमे आजही चाहते आवडीनं पाहतात. मराठी सिनेसृष्टीतील एक काळ गाजवणारी अभिनेत्री रंजना देशमुख यांचं देखील अकाली निधन झालं. करिअरच्या शिखरावर असताना त्यांचा अपघात झाला. त्या अपघातात त्यांचे दोन्ही पाय गेले. त्यातच त्यांचं निधन झालं..अशोक सराफ आणि रंजना देशमुख यांची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना प्रचंड आवडायची. दोघांनी अनेक सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलय. अशोक सराफ यांनी रंजना यांना त्यांच्या पडत्या काळात एकटं सोडल्याचा आरोप त्याकाळी झालेला..काही वृत्तानुसार, 'अशोकमामांनी कधीच रंजना यांची साथ सोडली नाही. जेव्हा रंजना हॉस्पिटलमध्ये होत्या, त्यावेळी रंजनाची आई आणि संध्या ताई तिथं असायच्या. अशोक सराफ यांना रंजना यांना भेटू दिलं जायचं नाही. रंजनाची आई सतत अशोक सराफ यांचा पाणउतारा करायच्या. ते दिवसभर कोरिडोरमध्ये बसून असायचे. अनेकवेळा त्यांचा अपमान व्हायचा. परंतु ते मान खाली घालून मुकाट सगळं ऐकायचे. असं कित्येक दिवस सुरु होतं. रंजना यांना डिस्चार्ज मिळेपर्यंत अशोक सराफ तिथेच रोज अपमान सहन करत दिवसभर बसून असायचे.'.दरम्यान अभिनेते अशोक सराफ आणि रंजना देशमुख यांनी एक डाव भुताचा, सुशीला, गसुळावरची पोळी, बिन कामाचा नवरा, गोंधळात गोंधळ अशा अनेक सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलय. दोघांनी मिळून मोठा पडदा गाजवलाय. .'लग्न करेन तर अशोकचीच' अशोक सराफ आणि निवेदिता यांचं कसं जमलं? सचिन पिळगांवकरांची मिळाली मोलाची साथ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.