मैत्री असावी तर अशी! कोरा चेक देत अशोक सराफ म्हणालेले..., नाना पाटेकरांची सांगितलेली आठवण

ASHOK SARAF HELPED NANA PATEKAR DURING STRUGGLE: मराठी सिनेसृष्टीतील असे काही कलाकार आहे जे ऑनस्क्रीन एकमेकांची वैरी असले तरी खऱ्या आयुष्यात मात्र जीवाभावाचे मित्र असतात. अनेकवेळा सिनेसृष्टीत सोबत काम करुन सेलिब्रिटी एकमेकांची खास 'दोस्त' बनतात. मराठी सिनेसृष्टीत सुद्धा असे अनेक कलाकार आहेत ज्याच्या मैत्रीचे किस्से नेहमीच ऐकयला मिळतात. त्यातील एक म्हणजे ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ आणि नाना पाटेकर. यांची मैत्री अनेक दशकांपासून टिकून आहे. करिअरच्या सुरुवातीपासून सुरु झालेला प्रवास आजही तितकाच घट्ट आहे. दरम्यान एका कार्यक्रमात नाना पाटेकरांनी अशोक सराफ यांनी संघर्षाच्या काळात दिलेल्या मदतीची आठवण सांगितली आहे..अशोक सराफ यांनी त्यांच्या अभिनयाची सुरुवात रंगभूमीपासून केली. त्यानंतर त्यांनी अनेक सिनेमे, मालिकासह हिंदी सिनेसृष्टीत सुद्धा स्वत:ची ओळख निर्माण केली. दरम्यान त्याच काळात नाना पाटेकरांची करिअरची सुरुवात होती. त्यावेळी ते आर्थिक अडचणींशी झुंज देत होते. या काळात त्यांना अशोक सराफ यांची मोलाची साथ मिळाली..एका कार्यक्रमात बोलताना नाना पाटेकर यांनी अशोक सराफ यांच्या मैत्रीचा आणि मदतीचा किस्सा शेअर केला होता. नाना पाटेकर सांगितलेलं की, कोणत्याही नाटकांच्या दोऱ्यादरम्यान नाना अशोकमामांच्या डोक्याची आणि पायांची तेलाने मालिश करायचे. त्याबदल्यात अशोक सराफ त्यांना ५ रुपये देत असत. त्याकाळात ती रक्कम त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाची होती..नानांनी आणखी एक आठवण सांगितली की, 'हमिदाबाईची कोठी' या नाटकादरम्यान अशोक सराफ यांनी २५० रुपये मानधन मिळायचं. नानांना त्यावेळी केवळ ५० रुपये मानधन होतं. तेव्हा नाटकाच्या मोकळ्या वेळेत दोघे पत्ते खेळायचे. त्यावेळी अशोकमामा मुद्दाम हरायचे जेणेकरुन नानांना काही पैसे मिळू शकतील..नाना पाटेकरांनी अशोक सराफ यांची एक खास आठवण शेअर केली होती. एकदा नानांना पैशांची खूप गरज होती. त्यावेळी अशोक सराफ स्वत: त्याच्या घरी आले. त्यांनी नानांना एक कोरा चेक दिला आणि म्हणाले, 'माझ्या खात्यात १५ हजार रुपये आहेत. तुला जितके हवे तितके तू काढ' त्यावेळी नानांनी ३ हजार रुपये घतले होते. विशेष म्हणजे आजपर्यंत अशोकमामांनी ते पैसे परत घेतले नाहीत..Love Story: ‘प्रेम वय पाहत नाही’ हे खरं ठरवलं अशोक सराफ आणि निवेदिताने!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.