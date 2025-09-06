Premier

‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ कुरळे ब्रदर्स घेऊन येताहेत हास्याचा डबल धमाका! 'या' तारखेला रिलीज होणार सिनेमा

Punha Ekda Sade Made Teen Movie : पुन्हा एकदा साडे माडे तीन हा नवीन सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. या सिनेमाची रिलीज डेट आणि कास्टविषयी जाणून घेऊया.
‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ कुरळे ब्रदर्स घेऊन येताहेत हास्याचा डबल धमाका! 'या' तारखेला रिलीज होणार सिनेमा
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. मराठी प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिलेला ‘साडे माडे तीन’ या सुपरहिट चित्रपटाचा सिक्वेल ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ लवकरच प्रदर्शित होणार आहे.

  2. चित्रपटात पुन्हा एकदा कुरळे ब्रदर्स – अशोक सराफ, भरत जाधव, मकरंद अनासपुरे यांच्या भन्नाट केमिस्ट्रीसोबत सिद्धार्थ जाधवही दिसणार आहे.

  3. या धमाल चौकडीत रिंकू राजगुरूचाही नवा अंदाज पाहायला मिळणार असून प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा हसवणूक होणार आहे.

Loading content, please wait...
marathi movie
rinku rajguru
ashok saraf
Entertainment news
makarand anaspure
Bharat Jadhav

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com