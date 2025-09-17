Premier

"अरे हा सीन तर या सिनेमाची कॉपी" जानकीने केली ऐश्वर्याची पोलखोल पण प्रेक्षकांनी पकडली 'ती' चूक!

Star Pravah Gharoghari Matichya Chuli Serial Mistake : स्टार प्रवाहवरील घरोघरी मातीच्या चुली या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. त्यातच मालिकेच्या कथानकातील आणि प्रोमोमधील चूक प्रेक्षकांनी दाखवली.
  1. मालिकेत रणदिवे कुटुंबाने ऐश्वर्याचे कारस्थान उघड करण्याची योजना आखली आहे.

  2. त्यासाठी ते सारंग मेला असल्याचं नाटक करतात.

  3. प्रॉपर्टी मिळवण्यासाठी ऐश्वर्या जानकीच्या आईचं अपहरण करून हृषीकेशशी लग्नाची मागणी करते, ज्याला मान्य करून जानकी तिचं कारस्थान उघड करण्याचा निर्णय घेते.

