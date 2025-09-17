"अरे हा सीन तर या सिनेमाची कॉपी" जानकीने केली ऐश्वर्याची पोलखोल पण प्रेक्षकांनी पकडली 'ती' चूक!

मालिकेत रणदिवे कुटुंबाने ऐश्वर्याचे कारस्थान उघड करण्याची योजना आखली आहे.त्यासाठी ते सारंग मेला असल्याचं नाटक करतात.प्रॉपर्टी मिळवण्यासाठी ऐश्वर्या जानकीच्या आईचं अपहरण करून हृषीकेशशी लग्नाची मागणी करते, ज्याला मान्य करून जानकी तिचं कारस्थान उघड करण्याचा निर्णय घेते..Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील सध्या चर्चेत असलेली मालिका म्हणजे घरोघरी मातीच्या चुली. जानकी, हृषीकेश आणि त्यांच्या कुटूंबाची गोष्ट असलेली ही मालिका खूप गाजतेय. त्यातच आता मालिकेतील नव्या ट्विस्टचा प्रोमो गाजतो आहे. .मालिकेत संपूर्ण रणदिवे कुटूंबाने एकत्र येत ऐश्वर्याचा कारस्थान उघड करायचं ठरवतात. त्यासाठी ते सारंग मेला असल्याचं नाटक करतात. प्रॉपर्टी मिळवण्यासाठी ऐश्वर्या जानकीच्या आईचं अपहरण करून हृषीकेशशी लग्न करण्याची मागणी करते. जानकी ही मागणी मान्य करते आणि ऐश्वर्याचं कारस्थान उघड करायचं ठरवते. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, जानकी, सौमित्र आणि अवंतिका संगीत दिवशी डान्स सादर करतत. या डान्समध्ये जानकी ऐश्वर्याचं कारस्थान उघड करते. तर ऐश्वर्याला सारंगचा भास होतो. त्यामुळे ती घाबरून बेशुद्ध पडते. पण प्रेक्षकांनी मालिकेच्या कथानकातील आणि प्रोमोमधील चूक दाखवली आहे. .प्रोमो नीट पाहिल्यास बेशुद्ध पडल्यावर ऐश्वर्या एका बाजूला झुकून बेशुद्ध पडल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. पण जेव्हा जानकी आणि हृषीकेश तिला पाहायला येतात तेव्हा ऐश्वर्या सोफ्याचा आधार घेऊन त्यावर हात ठेवून मागच्या बाजूला झोपलेली दिसतेय. त्यामुळे ती बेशुद्ध असताना पलटली कशी असा प्रश्न प्रेक्षकांनी केला आहे. .त्यातच अनेकांनी कमेंट करत मालिकेतील हा सीन कर्ज आणि ओम शांती ओम सिनेमातील गाण्याची कॉपी असल्याचं म्हटलं आहे. "हे घरोघरी मातीच्या चुली नाहीये. असं घरोघरी होत नाही. भारतात तर नाहीच नाही. प्रॉपर्टीसाठी भांडतात, वेगळे होतात, सणासुदीला एकत्र येतात पण असं वागत नाहीत.","आता काय कर्ज मूवी करताय का तुम्ही","हृषीकेश आणि ऐश्वर्याचा पहिलं लग्न आहे का एवढं थाटात करायला","लेखक डोक्यावर पडलाय का ?" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..ऐश्वर्याला शिक्षा होणार का ? मालिकेत काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा घरोघरी मातीच्या चुली सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी 7:30 वाजता स्टार प्रवाहवर. .FAQs : Q1. ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ या मालिकेत मुख्य कथानक काय आहे?➡️ जानकी, हृषीकेश आणि त्यांच्या कुटुंबाभोवती फिरणारं नातेसंबंध, कारस्थानं आणि सत्य-खोट्याचा खेळ.Q2. मालिकेतील सध्याचा मोठा ट्विस्ट कोणता आहे?➡️ रणदिवे कुटुंबाने सारंग मेला असल्याचं नाटक करून ऐश्वर्याचं कारस्थान उघड करण्याचा प्रयत्न.Q3. ऐश्वर्या प्रॉपर्टी मिळवण्यासाठी काय करते?➡️ जानकीच्या आईचं अपहरण करून हृषीकेशशी लग्नाची मागणी करते.Q4. जानकी ऐश्वर्याच्या या मागणीला कसा प्रतिसाद देते?➡️ ती वरकरणी ही मागणी मान्य करते पण प्रत्यक्षात ऐश्वर्याचं कारस्थान उघड करण्याचा निर्णय घेते.Q5. मालिकेचा सध्याचा प्रोमो कशामुळे चर्चेत आहे?➡️ त्यातील नवा ट्विस्ट – सारंग मरण पावल्याचं नाटक आणि ऐश्वर्याविरुद्ध रणदिवे कुटुंबाची योजना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.