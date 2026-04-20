"खरे विजेते विशाल-अनुश्रीच" प्रेक्षक बिग बॉस मराठी 6 च्या निकालावर नाराज; सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया

Entertainment News : कलर्स मराठीवर तीन महिन्यांपूर्वी सुरु झालेल्या बिग बॉस मराठी सीझन 6 निकाल नुकताच लागला. अभिनेत्री तन्वी कोलते बिग बॉस मराठीची विजेती झाली. सगळीकडून तन्वीच अभिनंदन होतंय. पण काहींनी मात्र निकालावर टीका केली आहे. .काल बिग बॉस मराठी सीझन 6 चा ग्रँड फिनाले दणक्यात पार पडला. तन्वी कोलतेला बिग बॉस मराठीची विजेती म्हणून जाहीर करण्यात आलं. मेघा धाडेनंतर तन्वी ही बिग बॉसची दुसरी महिला विजेती ठरली. पण या निकालावर मात्र काही प्रेक्षक नाराज आहेत. .घरात सुरुवातीपासूनच टोळी विरुद्ध काटा ग्रुप हा संघर्ष पाहायला मिळाला. त्यामुळे बिग बॉस मराठीच्या चाहत्यांमध्येही दोन गट पडले होते. त्यातच राखी सावंतने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत तन्वीच बिग बॉस मराठची विजेती असल्याचं म्हटलं होतं. अनेकांनी हाच मुद्दा धरत बिग बॉस मराठीचा निकाल आधीच ठरलेला होता आणि यावेळचा चुकीचा आहे असं म्हटलं आहे. .अनेकांनी कमेंट्समधून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. "आईशपथ आज पासून बिग बॉस बघणं बंद","OG winner एकच आहे विशाल","तन्वी जिंकली.. महाराष्ट्र हरला..","म्हणजे इतकी फिक्सिंग की हॉटस्टार वर दाखवताना सुद्धा सर्व सेलेब्रेशन स्किप केले कारण त्याना सुद्धा माहीत आहे महाराष्ट्राच्या लोकांच्या मनात अनुश्री आणि विशाल च विनर होते हे कलर्स मराठी आणि बिगबॉस टीम ला सुद्धा माहीत नव्हते. विनर विशाल आणि अनुश्री","राखी ने ऑलरेडी सांगितला होता... तुम्ही किती वोटिंग करा विशाल आणि अनुश्री ला...जिंकणार तर तन्वी... हे कसा प्रेडिक केला तिने...ते पण एक वीक आधीच... एकच विनर मास्टर माईंड"अशा कमेंट्स विशाल अनुश्रीच्या चाहत्यांनी केल्या आहेत..बिग बॉस मराठीच्या निकालावर आता विशाल आणि अनुश्रीची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक वाट बघत आहेत. बिग बॉस मराठीचे मेकर्स या टीकेवर उत्तर देणार का ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.