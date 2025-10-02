पँडोरा अनुभवायला तयार व्हा, ‘अवतार : द वे ऑफ वॉटर’ पुन्हा मोठ्या पडद्यावर

हॉलिवूडमधील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि यशस्वी फ्रँचायझींपैकी एक असलेल्या ‘अवतार’ मालिकेचा भारतातही प्रचंड चाहता वर्ग आहे. दिग्दर्शक जेम्स कॅमेरून यांच्या ‘अवतार : द वे ऑफ वॉटर’ या दुसऱ्या भागाने २०२२ मध्ये प्रदर्शित होताच विक्रमी यश मिळवले होते आणि ती भारतात सर्वाधिक कमाई करणारी हॉलीवूड फिल्म ठरली होती. .आता ‘अवतार : द वे ऑफ वॉटर’ हा चित्रपट भारतात उद्यापासून म्हणजेच 3 ऑक्टोबरपासून पुन्हा प्रदर्शित होणार आहे. २०वी सेंचुरी स्टुडिओजने याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे. डिसेंबरमध्ये येणाऱ्या ‘अवतार : फायर अँड ॲश’च्या आधी प्रेक्षकांना ‘पँडोरा’च्या अद्भुत दुनियेत डुबकी मारता यावी, यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. .री-रिलीजसोबतच प्रेक्षकांसाठी एक खास सरप्राईजही ठेवण्यात आलं आहे. ‘फायर अँड ॲश’मधील काही दृश्ये ‘अवतार २’सोबत दाखवली जाणार आहेत. ‘अवतार २’मध्ये सॅम वर्थिंग्टन, जो सलदाना, स्टीफन लँग, केट विन्सलेट आणि सिगॉर्नी वीव्हर यांसारख्या कलाकारांच्या भूमिका प्रेक्षक पुन्हा अनुभवू शकतील. हा चित्रपट जेक सुली आणि त्याच्या कुटुंबाभोवती फिरतो, जे नवीन धोक्यांना सामोरे जाताना पँडोऱ्याच्या जलविश्वातील मेटकेयना जमातीमध्ये आश्रय घेतात. १९ डिसेंबरला तो प्रेक्षकांसमोर येणार आहे..चाहत्यांना आता पुन्हा अवतार पाहण्याची उत्सुकता लागली आहे. री-रिलीजमध्ये खास सरप्राईज असल्याने चाहत्यांना अधिकच या अवतारची उत्सुकता लागली आहे. सोशल मीडियावर अवतारची मोठी चर्चा पहायला मिळतेय..आधी भारतात मग अमेरिकेत! जादुई पॅंडोराची सफर पुन्हा सुरू होणार! २ ऑक्टोबरला ‘अवतार २’ प्रेक्षकांच्या भेटीला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.