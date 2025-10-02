Premier

पँडोरा अनुभवायला तयार व्हा, ‘अवतार : द वे ऑफ वॉटर’ पुन्हा मोठ्या पडद्यावर

‘Avatar: The Way of Water’ Set for India Re-Release: ‘अवतार : द वे ऑफ वॉटर’ पुन्हा री-रिलीज होणार आहे. 3 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा ‘पँडोरा’च्या अद्भुत दुनियेची झलक चित्रपटगृहात अनुभवता प्रेक्षकांना येणार आहे.
Apurva Kulkarni
हॉलिवूडमधील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि यशस्वी फ्रँचायझींपैकी एक असलेल्या ‘अवतार’ मालिकेचा भारतातही प्रचंड चाहता वर्ग आहे. दिग्दर्शक जेम्स कॅमेरून यांच्या ‘अवतार : द वे ऑफ वॉटर’ या दुसऱ्या भागाने २०२२ मध्ये प्रदर्शित होताच विक्रमी यश मिळवले होते आणि ती भारतात सर्वाधिक कमाई करणारी हॉलीवूड फिल्म ठरली होती.

