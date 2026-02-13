गेले २ दिवस 'बिग बॉस मराठी ६' च्या घरात दिसत नाहीये आयुष संजीव; समोर आलंय मोठं कारण, काय घडलंय?

'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये सध्या नवनवे ट्विस्ट येत आहेत. या सीझनमध्ये घरात भलत्याच गोष्टी घडताना दिसतायत. कुठे लव्ह अँगल सुरू आहे तर कुठे भांडणं. नुकतीच घरात राखीची एंट्री झालीये. तिने घरातल्याचं जगणं अवघड करून ठेवलंय. मात्र अशातच एक गोष्ट घडली जी प्रेक्षकांनी हेरलीये. ती गोष्ट म्हणजे घरात असलेला स्पर्धक आयुष संजीव गेले दोन दिवस घरातून गायब आहे. मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला आयुष गेले दोन दिवस घरत दिसलाच नाहीये. आता त्यामागचं कारणही समोर आलंय. .आयुष शेवटचा भाऊच्या धक्क्यावर दिसला होता. त्यानंतर तो घरात कमी कमी दिसत गेला. गेले दोन दिवस म्हणजे बिग बॉस मराठीचे बुधवार - गुरुवारचे एपिसोड पाहिले तर आयुष कुठेच दिसला नाहीये. खरं तर 'बिग बॉस मराठी ६' मधला आयुष एक स्ट्रॉन्ग स्पर्धक आहे. मात्र आता तो दिसतच नाहीये. लोकमतने दिलेल्या वृत्तानुसार, आयुष गेल्या आठवड्यात आजारी पडला होता. बिग बॉसने त्याला अराम करण्याची परवानगी दिलेली. ज्यामुळे तो गेले काही दिवस अंथरुणावरच होता. आता तर दोन दिवस तो दिसलाच नाहीये. म्हणजे आयुष अजूनही आजारी असण्याची शक्यता आहे. त्याच्यावर घरात उपचार सुरू असण्याची शक्यता आहे. .नुकत्याच समोर आलेल्या प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आलाय की आज 'बिग बॉस मराठी ६'च्या घरात अनुश्री आणि रोशनमध्ये कॅप्टनसीचा टास्क होणार आहे. आयुष सहभागी असलेला दिसतोय. त्यामुळे याबद्दल भाऊच्या धक्क्यावर बोललं जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आयुष या आठवड्यात नॉमिनेटेड आहे. त्यामुळे तो घराबाहेर जाणार की सेफ होणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. .जिनिलियाला पहिल्यांदा घरात पाहिल्यावर काय होती विलासराव देशमुखांची प्रतिक्रिया? रितेशने सांगितला तो प्रसंग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.