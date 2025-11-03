Premier

'अमरेंद्र बाहुबली' री-रिलीज असूनही बाहुबली: द एपिकची रेकॉर्डब्रेक कमाई! प्रभासचा दबदबा कायम!

Baahubali Box Office Collection! बाहुबली: द एपिक पुन्हा थिएटरमध्ये येताच प्रेक्षकांनी जल्लोष केला! री-रिलीजमध्ये तब्बल ₹२४ कोटींची कमाई करत प्रभासने पुन्हा रचला विक्रम!
बाहुबली: द एपिक ३१ ऑक्टोबरला पुन्हा थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला, तेव्हा चाहत्यांना माहित होतं की त्यांना पुन्हा एकदा अनुभवायला मिळणार आहे. नॉस्टॅल्जिया, वैभव आणि रोमांच. पण जे घडलं, ते भारतीय चित्रपटसृष्टीने अलीकडच्या काळात पाहिलेल्या सर्वात भव्य सोहळ्यांपैकी एक ठरलं. बाहुबली: द बिगिनिंग आणि बाहुबली: द कन्क्लूजन या दोन्ही चित्रपटांना एका अखंड आणि भव्य कथानकात गुंफून तयार केलेला हा नव्या रूपातील चित्रपट पुन्हा एकदा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय.

