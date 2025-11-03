'अमरेंद्र बाहुबली' री-रिलीज असूनही बाहुबली: द एपिकची रेकॉर्डब्रेक कमाई! प्रभासचा दबदबा कायम!

बाहुबली: द एपिक ३१ ऑक्टोबरला पुन्हा थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला, तेव्हा चाहत्यांना माहित होतं की त्यांना पुन्हा एकदा अनुभवायला मिळणार आहे. नॉस्टॅल्जिया, वैभव आणि रोमांच. पण जे घडलं, ते भारतीय चित्रपटसृष्टीने अलीकडच्या काळात पाहिलेल्या सर्वात भव्य सोहळ्यांपैकी एक ठरलं. बाहुबली: द बिगिनिंग आणि बाहुबली: द कन्क्लूजन या दोन्ही चित्रपटांना एका अखंड आणि भव्य कथानकात गुंफून तयार केलेला हा नव्या रूपातील चित्रपट पुन्हा एकदा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय..पुन्हा प्रदर्शित झालेल्या बाहुबली: द एपिक सिनेमात प्रेक्षकांचा भरभरुन प्रतिसाद पहायला मिळतोय. शिट्ट्या, जल्लोष सिनेमागृहात पुन्हा पहायला मिळतोय. सोशल मीडियावर सुद्धा या चित्रपटाची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. #BaahubaliTheEpic आणि #Prabhas हे हॅशटॅग सर्व प्लॅटफॉर्मवर ट्रेंड झाले. .रि-रिलीजमध्ये या सिनेमाने पुन्हा सर्व रेकॉर्ड मोडले आहे. पहिल्याच दिवशी सर्वांधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे. या चित्रपटाने चित्रपटाने तब्बल 10 कोटींची कमाई केली आणि काही दिवसांत 24 कोटींचा टप्पा गाठला. रि-रिलीजमध्ये आतापर्यंत सर्वांत मोठी कमाई या सिनेमाची आहे. .बाहुबली सिनेमा प्रदर्शित होऊन १० वर्ष झाली आहेत. परंतु चाहत्यांच्या बाहुबलीची आणि प्रभासची क्रेझ अजूनही कायम आहे. “कटप्पाने बाहुबलीला का मारलं?” हा प्रश्न आजही लोकांच्या मनात असल्याचं पहायला मिळतं. बाहुबलीच्या शैलीतच, बाहुबली: द एपिकने फक्त पुन्हा रिलीज होऊन थांबला नाही; त्याने इतिहासच पुन्हा लिहिला. भारतात री-रिलीज झालेल्या चित्रपटांच्या इतिहासात याने सर्वाधिक ओपनिंग मिळवली..बाहुबली प्रदर्शित होऊन जवळजवळ दशक उलटलं आहे, पण त्याची जादू अजूनही कायम आहे. या री-रिलीजने पुन्हा एकदा त्या सांस्कृतिक phenomenonला उजाळा दिला, ज्याने भारतीय सिनेमाच्या प्रवासाला नवं वळण दिलं. त्यात प्रभासच्या अभिनयाने सुद्धा प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. आता चाहते प्रभावस्या पुढच्या प्रोजेक्टची आतुरतेने वाट पाहताय. .'तू वॅक्स केलय?' संजय दत्तसोबतच्या बेडरुम सीनवेळी सोनाली कुलकर्णींला हेअर स्टायलिस्टने विचारलेला विचित्र प्रश्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.