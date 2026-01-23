बिग बी अमिताभ यांचा बाळासाहेब ठाकरेंमुळे वाचलेला जीव, शेवटच्या घटका मोजत असताना नेमकं काय घडलं?

The Untold Story of Balasaheb Thackeray Saving Big B: शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांची आज १०० वी जयंती आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचा राजकारणातील योगदान अतुलनीय आहे. राजकारणाबरोबरच त्याचे सिनेसृष्टीशी सुद्धा जवळचे संबंध होते. त्यातल्या त्यात बाळासाहेबांचं अमिताभ बच्चन यांच्याशी असलेलं नात अधिक खास होतं. .बाळासाहेबांनी बिग बी जेव्हा मृत्यूचा सामना करत होते, त्यावेळी त्यांना दुसरं जीवन दिलय. बाळासाहेबांबद्दलचा हा किस्सा स्वत: अमिताभ बच्चन यांनी शेअर केला होता. कोणता होता तो किस्सा जाणून घेऊया..कुली सिनेमाच्या शुटिंगवेळी अमिताभ बच्चन यांचा मोठा अपघात झाला होता. एका फायटिंग सीनवेळी अमिताभ बच्चन गंभीर जखमी झाले होते. त्यांची प्रकृती इतकी नाजूक होती की, त्यांना तातडीनं रुग्णालयात नेणं गरजेचं होतं. परंतु मुंबईत त्यादिवशी हवामान खराब असल्यानं कोणतीही रुग्णवाहिका बिग बी पर्यंत पोहचू शकली नाही. अशावेळी बाळासाहेब ठाकरे त्यांच्या मदतीला पुढे धावून आले. .त्यावेळी बाळासाहेबांनी शिवसेनेची रुग्णवाहिका पाठवली आणि वेळेवर अमिताभ रुग्णालयात पोहचले. या किस्सा सांगताना बिग बी म्हणाले, 'मला ज्यावेळी सर्वांत जास्त गरज होती त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरेंनी मला मदत केली. जर त्यावेळी त्यांनी मदत केली नसती, तर मी जिवंत नसतो.' पुढे दोघांच्या नात्याबद्दल बोलताना अमिताभ म्हणाले, 'ठाकरे कुटुंबाचे आमचे नाते खुप चांगले आहे. बाळासाहेबांच्या कुटुंबासोबत आम्ही सगळे एकत्र कुटुंब असल्यासारखे आहोत.'.पुढे बोलताना अमिताभ असही म्हणाले की, 'ज्यावेळी माझं जयासोबत लग्न झालं. तेव्हा बाळासाहेबांनी मला फोन केला. त्यावेळी मी त्यांना भेटायला गेलो. तेव्हा ते म्हणाले...'आता लग्न झालय तुझं... बायकोला घेऊन घरी ये. ज्यावेळी दोघे घरी गेलो त्यावेळी जयाचं स्वागत खास प्रकारे करण्यात आलं. जसं काही स्वत:ची सून घरी आली. तेव्हापासून आमचं नात खास झालं.'.लहानपणी राकेश बापटने केलेला गंभीर आजारांचा सामना! बिग बॉसच्या घरात खुलासा करत म्हणाला...'पुस्तकातील अक्षरं ही...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.