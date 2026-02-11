'जत्रा' चित्रपट लागला आणि भारतमाता थिएटरची भिंत तुटली... भरत जाधव यांनी सांगितला तो किस्सा

मराठी सिनेसृष्टीतील हरहुन्नरी कलाकार म्हणून भरत जाधव यांचं नाव घेतलं जातं. त्यांनी नाटक, मालिका आणि चित्रपट अशा तिन्ही माध्यमांमध्ये काम करत प्रेक्षकांना आपल्या अचाट अभिनयाने चकीत केलंय. 'सही रे सही', 'श्रीमंत दामोदरपंत', 'मोरूची मावशी' यांसारखी नाटकं असोत किंवा 'पछाडलेला', 'जत्रा' सारखे सिनेमे असोत. त्यांनी कायमच प्रेक्षकांना आपल्या प्रेमात पाडलं. भरत यांचा 'जत्रा' सिनेमा प्रचंड गाजला. याच सिनेमाने त्यांना ओळख मिळवून दिली. आता नुकत्याच राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी 'जत्रा'च्या वेळेसचा अनुभव सांगितलाय. .या मुलाखतीत अशोक मामांसोबतचा कामाचा अनुभव सांगताना भरत म्हणाले, 'माझा पहिला चित्रपट 'चालू नवरा भोळी बायको'. अशोक मामांसोबतचा पहिला चित्रपट. मामांना असं पडद्यावर पाहिलं होतं. असं प्रत्यक्षात पाहिलंच नव्हतं. हैदराबादला शूट होतं. तिथे त्यांना पाहिलं. त्यांचं ४ दिवस शूट चालू होतं. मी लेट गेलेलो. त्यांनी डायरेक्ट हाक मारलेली मला. ये भरत, बस बस. तिथेच माझं सगळं टेन्शन गेलं. की या व्यक्तीसोबत आपल्याला काम करायचंय. आणि दडपण हे असतंच. पण त्यांनी मला इतकं छान हॅण्डल केलं. मला कळलंच नाही की माझा पहिला चित्रपट आहे. तो चित्रपट सिल्व्हर ज्युबली झालेला तेव्हा.'.आणि भिंत पडली... ते पुढे म्हणाले, 'नंतर दुसरा चित्रपट होता जत्रा. आमचा जन्म तिथलाच ना लालबाग परेलचा. आम्ही बरेच पूर्वी चित्रपट यायचे ना तर आम्ही भिंतीवरून उड्या मारून तिकीट काउंटरवर जाऊन , भांडणं वगरे केलीयेत. मारामाऱ्या केल्यात तिकीट मिळावं म्हणून. पण जेव्हा जत्रा पिक्चर लागला. 'जत्रा' चित्रपटासाठी भारत माता चित्रपटगृहाची एक भिंत तुटली गेली लोकांमुळे. भिंत तुटली ही वाईट गोष्ट आहे. पण आतून आनंद हा होता की अरे आपल्या पिक्चरसाठी लोकं भिंतीवरून उड्या मारून तिकीट मिळवण्यासाठी धडपड करतायत. आमच्याच एरियात आमच्याच थिएटरला एखादा आमचाच पिक्चर लागणं याच्यासारखा आनंद काय असेल. तो आम्ही 'जत्रा' च्या वेळेला घेतला. आमच्यासाठी ती मोठी गोष्ट होती.' .भरत यांचा 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' हा चित्रपट १८ फेब्रुवारी रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. यात भरत यांच्यासोबत अशोक सराफ, मकरंद अनासपुरे आणि रिंकू राजगुरू पाहायला मिळणार आहेत. या सिनेमाचं दिग्दर्शन अभिनेता अंकुश चौधरी याने केलं आहे. .'सगळीकडे बोंबाबोंब' सिनेमातल्या 'त्या' गाण्यात अशोक सराफ इतके ताठ होऊन का नाचत होते? वर्षा यांनी सांगितलं खरं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.