बायको Irritate झाली तर काय करायचं? भाऊ कदम यांनी सांगितलं सिक्रेट, म्हणाले...

'STAY SILENT' SAYS BHAU KADAM ON HANDLING: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेते भाऊ कदम यांनी आपल्या अभिनयातून आणि विनोदी स्वभावातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली.'फू बाई फू' आणि 'चला हवा येऊ द्या' या कार्यक्रमातून ते घराघरात पोहचले. प्रेक्षकांना सतत हसवणारे भाऊ कदम खऱ्या आयुष्यात फारच वेगळे आहे. त्यानी एका मुलाखतीत 'मी घरी खूप शांत असतो' असा खुलासा केलाय. .भाऊ कदम यांनी सागर खापरे यांच्या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना भाऊ कदम यांनी पत्नी आणि कुटुंबियांविषयी भरभरून मतं मांडली. त्यांना विचारण्यात आलं की, 'पत्नी नाराज झाली तर भाऊ कदम काय करतात?' याबद्दल सांगताना भाऊ कदम यांनी मोजक्या शब्दात उत्तर दिलय. ते म्हणाले, 'पत्नी चिडली तर गप्प बसा' असं ते म्हणाले. .भाऊ कदम यांना पुढे विचारण्यात आलं की, 'जर बायको irritate झाली तर घरातील परिस्थिती कशी सांभाळता?' त्यावर ते म्हणाले की, 'प्रत्येकाच्या घरात ही परिस्थिती निर्माण होते. आता पॉडकास्ट आहे म्हणून मी खोटं बोलणार नाही. परंतु माझ्याही घरी असं होतं. फक्त बायकोच नवऱ्याला Irritate करते असं नाही. नवरा सुद्धा बायकोला Irritate करतो. प्रत्येक घरात रुसवे-फुगवे असतातच. त्यातही एक वेगळं प्रेम असतं.ज्यावेळी ती व्यक्ती चिडलेली असते. त्यावेळी जर तुम्ही हसवायला गेलात तर समोरचा अजूनच चिडतो. अशावेळी एकच काम करायचं ते म्हणजे 'गप्प बसायचं' त्यावेळी तुमचा विनोद वगैरे काही चालत नाही.'.पुढे ते असही म्हणाले की, 'मी घरी खूप शांत असतो. वडिल गेल्यावर घराची सगळी जबाबदारी माझ्यावर आली. त्यामुळे मी फार शांत झालो. मस्ती वगैरे मी काहीच करत नाही. खुप शांत असतो. मला घरात पाहिलं तर कोणी हे म्हणणारच नाही की, हाच भाऊ कदम आहे का जो शोमध्ये कॉमेडी करतो. आता आम्ही खुप लहान घरात रहायचो. परंतु आता आम्ही 3bhk घर घेतल आहे.'