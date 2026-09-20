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सोन्याच्या हव्यासापोटी सात मित्र पोहोचले शापित हवेलीत; ‘भूतम् भयम्’चा थरार कुठे आणि कधी पहायला मिळणार?

BHOOTAM BHAYAM MARATHI MOVIE TO PREMIERE ON ZEE5 ON SEPTEMBER 25: सात बेरोजगार मित्र, सोन्यात बदलणारे रहस्यमय नाणे आणि शतकानुशतकांचा शाप असलेली राणीवाडा हवेली! ‘भूतम् भयम्’ या मराठी हॉरर-कॉमेडी सिनेमातून भय, विनोद, रहस्य आणि साहसाचा अनोखा अनुभव प्रेक्षकांना मिळणार आहे
BHOOTAM BHAYAM MARATHI MOVIE

BHOOTAM BHAYAM MARATHI MOVIE

esakal

Apurva Kulkarni
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BHOOTAM BHAYAM OTT RELEASE: CHHAYA KADAM AND PUSHKARAJ CHIRPUTKAR STARRER TO STREAM ON ZEE5: भय, विनोद, रहस्य आणि साहसाचा अनोखा मिलाफ असलेला भूतम् भूतम् हा मराठी सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा सिनेमा Zee5 वर २५ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. एका रहस्यमय नाण्यामुळे सात बेरोजगार मित्रांच्या आयुष्यात घडणाऱ्या अनपेक्षित घटनांची गोष्ट या सिनेमामध्ये पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे.

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