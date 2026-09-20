सोन्याच्या हव्यासापोटी सात मित्र पोहोचले शापित हवेलीत; ‘भूतम् भयम्’चा थरार कुठे आणि कधी पहायला मिळणार?

BHOOTAM BHAYAM OTT RELEASE: CHHAYA KADAM AND PUSHKARAJ CHIRPUTKAR STARRER TO STREAM ON ZEE5: भय, विनोद, रहस्य आणि साहसाचा अनोखा मिलाफ असलेला भूतम् भूतम् हा मराठी सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा सिनेमा Zee5 वर २५ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. एका रहस्यमय नाण्यामुळे सात बेरोजगार मित्रांच्या आयुष्यात घडणाऱ्या अनपेक्षित घटनांची गोष्ट या सिनेमामध्ये पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे..काय आहे कथा?सात बेरोजगार मित्रांना एक प्राचीन रहस्यमय नाणं सापडतं. त्या नाण्यात कोणत्याही वस्तूला सोन्यात बदलण्याची ताकद असते. हे सात मित्रांना समजताच ते श्रीमंत होण्याचं स्वप्न पाहतात आणि राणीवाडा नावाच्या ओसाड हवेलीत पोहोचतात. परंतु हवेलीच्या एका भिंतींआड जुना शाप आणि अनेक रडस्य दडलेलं सिनेमात पहायला मिळणार आहे. .संपत्तीसाठी सुरु झालेला प्रवास अचानक एका भयानक वळणावर येतो. त्यातच त्यांचा एक मित्र गजा रहस्यमय पद्धतीनं गायब होतो. त्यानंतर त्यांना अलौकिक शक्तीचा सामना करावा लागतो. याच संकटातून ते कसे बाहेर पडतात? नाण्यामागचं रहस्य नक्की काय आणि हवेलीचा शापाचा कोणावर परिणाम होणार हे या सिनेमात पहायला मिळणार आहे. .झी स्टुडिओज मराठी प्रस्तुत आणि कायरा कुमार क्रिएशन्सच्या बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे. रामचंद्र गावकर यांनी या चित्रपटाच्या माध्यमातून दिग्दर्शनात पदार्पण केले आहे.चित्रपटात छाया कदम, पुष्कराज चिरपुटकर, करण सोनावणे, नील साळेकर, सौरभ घाडगे आणि शुभम जाधव यांच्यासह अनेक कलाकार महत्त्वपूर्ण भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. .Premium|Sahib Bibi Aur Ghulam : ‘साहिब बीबी’पासून ‘प्रोफेसर’पर्यंत....अक्षय कुमारचा खतरनाक अवतार अन् सैफ अली खानची कमाल; ‘हैवान’मध्ये रंगली जबरदस्त जुगलबंदी, कसा आहे सिनेमा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.