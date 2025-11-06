Suraj Wife: ही आहे सुरज चव्हाणची होणारी बायको! अंकिताने खास पद्धतीने दोघांचं केलं केळवण, सुरजचा उखाणा एकदा ऐका! Viral Video

Suraj Chavan Wife: अभिनेता सुरज चव्हाण याने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. त्याने त्याच्या वेगवेगळ्या व्हिडिओतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. त्यानंतर सोशल मीडियावर सुरज व्हायरल झाला. बिग बॉसमध्ये देखील सुरजने स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. त्याने त्याच्या खेळातून आणि प्रेक्षकांच्या प्रेमातून बिग बॉसची ट्रॉफी घरात आणली..दरम्यान आता सुरज चव्हाण लवकरच लग्न बंधनात अडकणार आहे. सुरज चव्हाण कोणाशी लग्न करणार? त्याची होणारी बायको कोण असेल? असा चाहत्यांना प्रश्न पडला होता. त्याने सोशल मीडियावर बायकोसोबतचे काही फोटोही पोस्ट केले होते. त्यात त्याने बायकोचा पाठमोरा लूक चाहत्यांना दाखवला होता. तसंच लवकरच बायकोचा चेहरा दाखवेल असं तो म्हणाला होता..दरम्यान सुरज चव्हाणचं बिग बॉस फेम अंकिता वलावलकरने केळवण केलं आहे. या केळवणात सुरजने त्याच्या बायकोचा चेहरा दाखवला आहे. या केळवणावेळी दोघांनी खास पद्धतीने उखाणा सुद्धा घेतला आहे. सध्या त्यांच्या या केळवणाचा आणि सुरज चव्हाणच्या बायकोचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .सुरज चव्हाणच्या बायकोचं नाव संजना आहे. त्याने व्हिडिओमध्ये एकदम खास पद्धतीने उखाणा घेत तिला घास भरवला. यावेळी सुरज आणि संजना दोघेही एकदम खूश दिसून येत होते. सध्या सोशल मीडियावर दोघांची चर्चा रंगताना पहायाला मिळतेय. अनेकांनी त्यांच्या व्हिडिओवर कमेंट करत दोघांना भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहे. .सध्या सोशल मीडियावर सुरजाचा हा केळणाचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. यामध्ये सुरज होणाऱ्या बायकोसोबत अतिशय खुश दिसतोय. त्याचा चेहऱ्यावर लग्नाचा आनंद पहायला मिळतोय. अंकिताने तिच्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवर 'सुरजचं केळवण' या नावाने त्याचा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर सुरजची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .प्रणित मोरे आज बिग बॉसच्या घरात येणार? BB19 बाबत मिळाले नवीन मोठे अपडेट्स, तब्येत सुधारणा झाल्याची माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.