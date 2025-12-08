bigg boss 19 मधून बाहेर आल्यानंतर प्रणितला मोलाचा सल्ला, सलमान खानने दिला 'हा' खास कानमंत्र

बिग बॉस 19 चा ग्रँड फिनाले 7 डिसेंबर रोजी पार पडला. या शोमध्ये यंदाचा विजेता गौरव खन्ना ठरला आहे. तर उपविजेती फरहाना भट्ट ही ठरली आहे. तर या फिनालेच्या तिसऱ्या क्रमांकावर मराठमोळा प्रणित मोरे पहायला मिळाला. यंदाच्या शोमध्ये टॉप ५ मध्ये गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट आणि अमाल मलिका पहायला मिळाले होते. ही स्पर्धा एवढी चुरशीची होती की, कोणालाच कल्पना नव्हती की, विजेता कोण ठरेल. अखेर गौरव खन्ना या सीझनचा विजेता ठरला आहे. .दरम्यान बिग बॉसच्या घरात तिसऱ्या क्रमाकांवर होता तो आपला मराठमोळा प्रणित मोरे. बिग बॉसच्या घरातून बाहेर आल्यानंतर त्याने सलमान खानसमोर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. तो म्हणाला की, 'मला कधीच असं वाटलं नव्हतं की, मी अशाप्रकारे कोणत्या शोमध्ये येईल. मला सुरुवातीला दोन आठवडे वाटलेलं की, मी जितक्या लवकर बाहेर जाईल तितकं चांगलं होईल. परंतु नंतर मला सगळ्यांचं वागणं समजू लागलं. आणि लोकांच्या प्रेमामुळे प्रत्येक नॉमिनेशमध्ये येऊनही मी वाचलो. मी कधीच भांडणार नव्हतो, त्यामुळे मी प्रणित मोरे शो सुरु केला. त्याला स्पर्धकांनी देखील भरपूर प्रेम दिलं.'.प्रणित मोरे बिग बॉसच्या घरातून बाहेर पडल्यानंतर अनेकांना धक्का बसला होता. कारण वोटिंगमध्ये टॉपमध्ये असलेल्या प्रणित मोरेची अचानक बिग बॉसच्या घरातून शेवटच्या क्षणी बाहेर येणं हे खरंच धक्कादायक होतं. दरम्यान यावेळी सलमान खाननं प्रणितला एक खास सल्ला दिलाय. सलमान म्हणाला की, 'तुझ्या आई-वडिलांना तुझा खुप अभिमान आहे. हे त्यांच्या डोळ्यात पहायला मिळतय. फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेव इथून पुढे कधीच 'द प्रणित मोरे शो' फ्री मध्ये करु नकोस.'.दरम्यान यंदाच्या सीझनमध्ये प्रणित मोरे हा एकमेव असा स्पर्धक होता जो मराठी स्पर्धक होता. दरम्यान महाराष्ट्रातील लोकांनी प्रणितला इतकं प्रेम दिलं की, तो शेवटपर्यंत प्रेक्षकांच्या प्रेमामुळे तिसऱ्या नंबरपर्यंत पोहचला. महाराष्ट्रीय चाहत्यांचा तो 'महाराष्ट्रीयन भाऊ' म्हणून प्रसिद्ध झाला. त्याची तिसऱ्या नंबरला एक्झिट झाल्यानंतर अनेकांना वाईट वाटलं होतं. .Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना ठरला बिग बॉस 19 चा विजेता, फरहाना भट्ट ठरली रनरअप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.