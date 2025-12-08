Premier

bigg boss 19 मधून बाहेर आल्यानंतर प्रणितला मोलाचा सल्ला, सलमान खानने दिला 'हा' खास कानमंत्र

Bigg Boss 19 Pranit More’s Exit Shocks Fans: बिग बॉस 19 चा ग्रँड फिनाले रंगतदार पार पडला आणि या सीझनचा विजेता गौरव खन्ना ठरला. मराठमोळा स्पर्धक प्रणित मोरे तिसऱ्या क्रमांकावर आला असून त्याची एक्झिट चाहत्यांसाठी धक्कादायक ठरली.
Apurva Kulkarni
बिग बॉस 19 चा ग्रँड फिनाले 7 डिसेंबर रोजी पार पडला. या शोमध्ये यंदाचा विजेता गौरव खन्ना ठरला आहे. तर उपविजेती फरहाना भट्ट ही ठरली आहे. तर या फिनालेच्या तिसऱ्या क्रमांकावर मराठमोळा प्रणित मोरे पहायला मिळाला. यंदाच्या शोमध्ये टॉप ५ मध्ये गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट आणि अमाल मलिका पहायला मिळाले होते. ही स्पर्धा एवढी चुरशीची होती की, कोणालाच कल्पना नव्हती की, विजेता कोण ठरेल. अखेर गौरव खन्ना या सीझनचा विजेता ठरला आहे.

