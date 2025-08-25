बाबो...! प्रणित मोरेची बिग बॉस 19मध्ये एन्ट्री? कोण आहे 'हा' कॉमेडीयन, पहिल्याच दिवशी सलमानवर केला विनोद

बिग बॉस 19 च्या प्रीमियरला मराठी कॉमेडियन प्रणित मोरेची एन्ट्री झाली.मंचावर येताच त्याने सलमान खानवर विनोद करत स्टँडअप कॉमेडी केली.प्रणित म्हणाला की हा शो तो आपल्या वडिलांसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी जिंकणार आहे..बिग बॉस 19 चा ग्रँड प्रीमिअर नुकताच पार पडला. या पर्वात मराठी कॉमिडियन प्रणित मोरे सुद्धा सहभागी झाला आहे. बिग बॉसच्या मंचावर येताच त्याने स्टँडअप कॉमेडी केलीय. यावेळी भाईजानने सुद्धा प्रणितसोबत मराठीतून संवाद साधला. मंचावर येताच त्याने सलमानवर सुद्धा विनोद केला. यावर सलमानने प्रतिक्रिया देत, 'मल वाटलेलंच तु माझ्यावर बोलणार' असं म्हणाला. .दरम्यान बिग बॉसच्या 19 व्या पर्वात येणारा मराठी कॉमेडियन प्रणित मोरे नक्की आहे तरी कोण? याबद्दल जाणून घेऊया... प्रणित बिग बॉसच्या मंचावर येताच त्याचं आणि भाईजानचं मराठीत भाषण सुरु झालं. त्यानंतर प्रणितने विनोद करायला सुरुवात केली. त्याच्या शैलीत त्याने सलमान खानचं कौतूक केलं. तसंच घरात जाताना म्हणाला की, 'मला माझ्या वडिलांसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी बिग बॉसचं हे पर्व जिंकायचं आहे.'.कोण आहे प्रणित मोरे?मराठी कॉमेडियन प्रणित मोरे हा सोशल मीडिया आणि युट्यूबवर प्रसिद्ध आहे. त्याच्या स्टँडअप कॉमेडी शोला प्रेक्षकांचा भरभरुन प्रतिसाद मिळतो. त्याने काही वर्ष रेडिओ जॉकी म्हणून सुद्धा काम पाहिलं आहे. गेल्या काही दिवसापूर्वी त्याला एका कार्यक्रमादरम्यान माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचा नातू अभिनेता वीर पहाडियावर जोक करणं महागात पडलं होतं. त्याच्या विनोदामुळे त्याच्यावर हल्ला झाल्याचंही तो म्हणाला होता..FAQs.बिग बॉस 19 मध्ये कोणता मराठी कॉमेडियन सहभागी झाला आहे?मराठी कॉमेडियन प्रणित मोरे बिग बॉस 19 मध्ये सहभागी झाला आहे..प्रणित मोरेने प्रीमियरमध्ये काय केलं?त्याने स्टँडअप कॉमेडी करताना सलमान खानवर विनोद केला..सलमान खानची प्रतिक्रिया काय होती?सलमानने हसत उत्तर दिलं, “मला वाटलंच होतं की तू माझ्यावर बोलेल.”.प्रणित मोरे कोण आहे? तो मराठी स्टँडअप कॉमेडियन, युट्यूबर आणि माजी आरजे आहे..'लपंडाव'पाठोपाठ स्टार प्रवाहवर येतेय आणखी एक नवीकोरी मालिका; टीझरमधल्या दोघांना ओळखलं का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.