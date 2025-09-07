'तू स्वतःला काय समजतेस?', बिग बॉस 19'मध्ये फरहाना भट्टवर सलमान खानचा संताप: म्हणाला 'मी तुम्हाला राग आणू का?'

1 ‘बिग बॉस 19’ मध्ये फरहानाने नीलम गिरीला अपमानास्पद शब्द वापरले.2 सलमान खान वीकेंड वॉरमध्ये तिला जोरदार सुनावणी करताना दिसले.3 हा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून प्रेक्षकांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळतोय. .सध्या सगळ्याता चर्चेत असलेला ‘बिग बॉस 19’ प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. या शोमध्ये दररोज काही ना काही नवे ट्विस्ट येताना पाहायला मिळताय. टास्कवेळी वाद, जेवणावरुन वाद, आणि घरातल्या सदस्यांमध्ये भांडणं ही प्रेक्षकांच्या मनोरंजनाचा भाग ठरत आहेत..दरम्यान आता‘बिग बॉस 19’ च्या दुसऱ्या आठवड्याच्या वीकेंड वॉरमध्ये सलमान खान काही कंटेस्टंट्सला गंभीर इशारा देताना दिसणार आहेत. त्याचं प्रोमो व्हिडीओ नुकताच प्रदर्शित झालाय. ज्यामध्ये सलमान खान फरहाना भट्टवर संतापलेला पहायला मिळतोय..व्हिडीओमध्ये दिसतं की, फरहानाने नीलम गिरीसोबतच्या झालेल्या भांडणात तिला 'दो कौड़ी की औरत' असं म्हटलं होतं. या कारणावर सलमान खान प्रचंड नाराज झाला आणि त्याने फरहानाला म्हणाटं की, 'फरहाना, तु स्वत: ला काय समजतेस. नीलमला ‘दो कौड़ी’ म्हणणं योग्य सुद्धा तु नाहीस. तु स्वतः एक स्त्री आहेस आणि हे इतर स्त्रीसाठी म्हणत आहेस'.यावर फरहाना भट्ट म्हणाली की, 'मी खूप रागात होती.' सलमान खान यांनी तिला यावर उत्तर दिलं, “तुम्हाला कळतं का तुम्ही किती चुकीचं केलं आहे? इतकं चुकीचं असूनसुद्धा तुम्ही या घरात आहात, हे मान्य करावं लागेल.”.दरम्यान सलमान संतपालेला व्हिडिओ सध्या प्रेक्षकांच्यामध्ये खूप चर्चेचा विषय ठरला आहे. अनेकांनी कमेंट्समध्ये लिहिलं, 'ह्याची खूप गरज होती तिला', 'विश्वास बसत नाही, सलमान खानला देखील एवढं लुक आणि अॅटीट्यूड मिळालं आहे' अशा प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळताय..FAQs.‘बिग बॉस 19’ च्या वीकेंड वॉरमध्ये काय घडलं?सलमान खान यांनी फरहाना भट्टला नीलम गिरीवर केलेल्या वक्तव्याबद्दल सुनावलं..फरहानाने नीलम गिरीला काय म्हटलं?तिने भांडणात नीलमला "दो कौड़ी की औरत" म्हटलं होतं..विसर्जन मिरवणुकीत कलाकारांना थारा नाही? DJ च्या धुमाकुळामुळे कलावंत पथकाचं वादन रद्द, चाहत्यांचा हिरमोड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.