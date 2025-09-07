Premier

'तू स्वतःला काय समजतेस?', बिग बॉस 19'मध्ये फरहाना भट्टवर सलमान खानचा संताप: म्हणाला 'मी तुम्हाला राग आणू का?'

Bigg Boss 19: Salman Khan Schools Farhana Bhatt for ‘Cheap Woman’ Comment on Neelam Giri: ‘बिग बॉस 19’ च्या वीकेंड वॉरमध्ये सलमान खान फरहाना भट्टवर संतापले. फरहानाने नीलम गिरीला केलेल्या अपमानास्पद वक्तव्यावर सलमाननं तिला सुनावलं आणि हा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Apurva Kulkarni
1 ‘बिग बॉस 19’ मध्ये फरहानाने नीलम गिरीला अपमानास्पद शब्द वापरले.

2 सलमान खान वीकेंड वॉरमध्ये तिला जोरदार सुनावणी करताना दिसले.

3 हा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून प्रेक्षकांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळतोय.

