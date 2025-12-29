'आईवडील सतत भांडण करायचे' बिग बॉस फेम मालती चहरने सांगितला जुना किस्सा, म्हणाली..'मला मारायचे...'

Malti Chahar Opens Up About Her Parents' : 'बिग बॉस'19च्या घरातून ओळख मिळवलेल्या अभिनेत्री मालती चहर सध्या चर्चेत आहे. तिने एका मुलाखतीमध्ये तिच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल भाष्य केलय. लहानपणी घडलेल्या घटना आणि कौटूंबिक वादाबद्दल तिने चाहत्यांसोबत मनमोकळ्या गप्पा मारल्यात. बालपणातील तणाव, कौटुंबिक संघर्ष आणि भावनिक जखमांबद्दल प्रथमच तिने मोकळ्या गप्पा मारल्यात..मालती म्हणाली, "माझ्या आई-वडिलांचं नातं कायमच तणावपूर्ण होतं. घरात सतत वादविवाद होत असत आणि त्याचा मानसिक ताण अनेकदा माझ्यावर यायचा. मी घरातली मोठी मुलगी असल्यामुळे सगळं जवळून पाहावं लागायचं." पुढे ती म्हणाली की, 'बारावी पूर्ण करेपर्यंत तिच्या वडिलांनी तिच्याशी बोलणं सोडलं होतं. मला मनोरंजन क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा आणि मिस इंडियामध्ये सहभागी होण्याचं स्वप्न होतं परंतु वडिलांचा त्याला विरोध होता.'.त्यांची इच्छा होती, की तिने आयपीएस अधिकारी व्हावं, अभ्यासावर लक्ष केंद्रित राहावं म्हणून अकरावीपर्यंत तिला केस छोटे ठेवायला सांगण्यात आले आणि कोणतही वैयक्तिक स्वातंत्र्य दिलं गेलं नाही, असं मालतीने स्पष्ट केलं. .आज ती आत्मविश्वासाने पुढे उभी असली, तरी तिच्या लहानपमीच्या आठवणीवरुन मुलांच्या मनावर होणाऱ्या खोल परिणामांची जाणीव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. या तिच्या वेदनादायी अनुभवामुळे तिची एक वेगळी बाजू प्रेक्षकांसमोर आली आहे..साऊथ सुपरस्टार थलपती विजयने केली निवृत्तीची घोषणा, 'जय नायकन' शेवटचा सिनेमा असणार, म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.