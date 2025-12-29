Premier

'आईवडील सतत भांडण करायचे' बिग बॉस फेम मालती चहरने सांगितला जुना किस्सा, म्हणाली..'मला मारायचे...'

Bigg Boss Fame Malti Chahar Opens Up About Her Troubled Childhood: बिग बॉस १९ फेम अभिनेत्री मालती चहरने आपल्या बालपणातील कुटुंबातील वाद, तणाव आणि मानसिक जखमांबद्दल चाहत्यांना सांगितलंय.
Malti Chahar Opens Up About Her Troubled Childhood

Malti Chahar Opens Up About Her Troubled Childhood

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Malti Chahar Opens Up About Her Parents' : 'बिग बॉस'19च्या घरातून ओळख मिळवलेल्या अभिनेत्री मालती चहर सध्या चर्चेत आहे. तिने एका मुलाखतीमध्ये तिच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल भाष्य केलय. लहानपणी घडलेल्या घटना आणि कौटूंबिक वादाबद्दल तिने चाहत्यांसोबत मनमोकळ्या गप्पा मारल्यात. बालपणातील तणाव, कौटुंबिक संघर्ष आणि भावनिक जखमांबद्दल प्रथमच तिने मोकळ्या गप्पा मारल्यात.

Loading content, please wait...
actress
Deepak Chahar
Entertainment news
Childhood memories
childhood
bigg boss
Bigg Boss 19

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com