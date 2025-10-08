BIGG BOSS HOUSE SEALED

BIGG BOSS HOUSE SEALED

esakal

Premier

Video: बिग बॉसचं घर सील, सगळ्या स्पर्धकांना घराच्या बाहेर काढलं , कारण जाणून घ्या

BIGG BOSS HOUSE SEALED : गंभीर पर्यावरण नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं कारण देत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बिग बॉसचं घर सील केलय. तसंच घरातील स्पर्धकांना घराबाहेर पाठवण्यात आलय. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
Published on

गंभीर पर्यावरण नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं कारण देत कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रम मंडळाने बिग बॉस चं घराला सील केलय. बिग बॉसचं शुटिंग सुरु असताना स्टुडिओ तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे घरातील सदस्यांना बाहेर काढत घर सील करण्यात आलय. या बिग बॉसच्या घराला सील केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

Loading content, please wait...
Actor
Entertainment news
Celebrity
viral video
Big Boss OTT
Marathi News Esakal
www.esakal.com