बापरे! दिव्या शिंदेला बिग बॉसने काढलं घराबाहेर, जीवे मारण्याची दिली धमकी, नक्की काय घडलं?

Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉस मराठीच्या ६ व्या सीझनमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली. घरातील स्पर्धक दिव्या शिंदे हिला बिग बॉसनं घराबाहेर काढलं आहे. दिव्याने नॅशनल टेलिव्हिजनवर इतर स्पर्धकाला जीवे मारण्याची धमकी दिल्यामुळे बिग बॉसने तिला घराबाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला. तिला दंड म्हणून बिग बॉसने घराबाहेर काढलं. परंतु दिव्या तिच्या म्हणण्यावर शेवटपर्यंत ठाम होती. .नक्की काय घडलं?बिग बॉसमध्ये एका टास्क पार पडला. या टास्कमध्ये घरात सहभागी नसलेल्या स्पर्धकांच्या चेहऱ्यावर लाल रंगाने फुली मारायची होती. जेव्हा तन्वीची वेळ आली त्यावेळी तिने दिव्याचं नाव घेतलं. हे ऐकताच तिला राग आला. त्यावेळी तिने घरातील स्पर्धकांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. बिग बॉस तिला थांबवण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु दिव्या ऐकत नव्हती. 'हो ही धमकीच आहे' असं म्हणताना ती पहायला मिळाली. दिव्या आणि राकेशनं कन्फेशन रुममध्ये बोलावलं..त्यावेळी बिग बॉसने तिला चुक सुधारण्याची संधी दिली. परंतु दिव्या तिच्या मतावर ठाम होती. त्यावेळी राकेश सुद्धा तिला भाषा जपून वापरण्याचा सल्ला देत होता. परंतु दिव्याला राग अनावर झाला होता. शेवटी सर्व सदस्य हॉलमध्ये बसले असताना बिग बॉसने तिच्या चुकीचा उल्लेख केला. तेव्हा सुरक्षेच्या कारणास्तव बिग बॉसने दंड म्हणून तिला तातडून घराबाहेर काढलं. .दिव्याला घरातून जाताना घरातील सर्व सदस्यांना धक्का बसला. दिपाली सय्यदच्या डोळ्यातून पाणी आलं. परंतु दिव्याने न रडता सर्वांचा निरोप घेतला. बिग बॉसच्या सहाव्या सीझनमध्ये ही धक्कादायक घटना पहिल्यांदाच घडली. पाचव्या सीझनमध्ये देखील आर्या आणि निक्की यांच्यात झालेल्या वादात आर्य़ाने निक्कीला कानशिलात मारल्याने तेव्हाही बिग बॉसने आर्याला घराबाहेर काढलं होतं. .'आमचा शो घाणेरडा नाहीये' बिग बॉसच्या घराबाहेर पडल्यावर राधाला कोसळलं रडू, म्हणाली...'आता मी लावणी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.