'कॉमेडीवरून बोलायला नको होतं' तन्वीने कॉमेडीवरुन सागरला हिणवलं, सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या, सागर भडकला

Netizens React Strongly to Tanvi–Sagar Argument: बिग बॉस मराठी ६ च्या घरात पहिल्याच दिवसापासून वादाची ठिणगी उडाली आहे. पहिल्याच टास्कमध्ये मोठा राडा झालेलं पहायला मिळतय. पहिल्याच दिवसापासून घरात नुसती भांडणं, राडा आणि रडारड पहायला मिळतेय. कालच्या टास्टमध्ये देखील विशाल आणि ओंकार यांच्यात मोठा राडा झाला..BIGG BOSSच्या घरात कॅप्टन्सीसाठी 'लांडगा आला रे आला' हा टास्क खेळवण्यात आला होता. या टास्कमध्ये लोकर गोळा करुन मेढ्यांमध्ये भरायची असते. जो जास्त मेंढ्या बनवेल ती टीम विजेती ठरणार असते. अनुश्री-सोनाली यांची टीम A असते. त्यांच्याकडून सागर आणि ओमकार खेळत असतात. तर तन्वी आणि प्राजक्ता यांची टीम B असते. त्यांच्याकडून आयुष आणि विशाल खेळत असतात. यावेळी लोकर गोळा करताना ओमकार आणि विशालमध्ये इतका राडा होतो की, ते दोघे एकमेकांच्या अंगावर चढतात. त्यामुळे बिग बॉस पहिला टास्कमध्ये सगळ्यांनाच बाद करतात..विशालने गळा पकडल्याचा आरोप करत ओमकार खूपच चिडतो. तर दुसरीकडे तन्वी सायलीनं कानशिलात मारली म्हणत रडत असते. याचबरोबर तन्वी आणि सागरमध्ये देखील वाद होतो. यावेळी तन्वीचं असं म्हणणं असतं की, सागर कॉमेडी करुन भांडणं मिटवायला येतो, तर सागरला असं वाटतं ती त्याच्या कामावरुन बोलती. त्यामुळे दोघांमध्ये प्रचंड वाद होतो. सागरचा पाराही खुप चढतो. .त्यानंतर BIGG BOSS सगळ्यांना शांत करत त्यांना नियम पाळून खेळ खेळण्याचं सांगतात. तसंच सोनालीनं तन्वीला कानशिलात मारली हे ते अमान्य करतात. परंतु तन्वी बिग बॉसला देखील विरोध करत सोनालीनं मारल्यावर ठाम असते. ती टास्कमध्ये देखील रडताना दाखवण्यात आली. त्यामुळे आता पुढच्या टास्कमध्ये काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .परंतु नेटकऱ्यांनी कलर्स मराठीने शेअर केलेल्या व्हिडिओवर तन्वीबद्दल नाराजी व्यक्त केलीय. तिने सागर कारंडेला बोलल्यावरुन अनेकांनी तिला सुनावलं आहे. 'एखाद्याच्या कामावरुन बोलते.आधी हिला बाहेर काढा' अशा अनेकांनी कमेट्स केल्यात. .भूमी,सखी आणि काव्या सायली-अर्जुनला मदत करणार, ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्वीस्ट, 'त्या' व्हिडिओतून सुमन काकूंच्या अपहरणाचं गूढ उलगडणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.