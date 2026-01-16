Premier

'कॉमेडीवरून बोलायला नको होतं' तन्वीने कॉमेडीवरुन सागरला हिणवलं, सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या, सागर भडकला

BIGG BOSS MARATHI 6: ‘बिग बॉस मराठी ६’ च्या घरात पहिल्याच दिवसापासून वादाची ठिणगी उडाल्याचं पाहायला मिळत आहे. तन्वी आणि सागर करंडे यांच्यातही जोरदार वाद झाला असून, तन्वीच्या वागणुकीवर नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on

Netizens React Strongly to Tanvi–Sagar Argument: बिग बॉस मराठी ६ च्या घरात पहिल्याच दिवसापासून वादाची ठिणगी उडाली आहे. पहिल्याच टास्कमध्ये मोठा राडा झालेलं पहायला मिळतय. पहिल्याच दिवसापासून घरात नुसती भांडणं, राडा आणि रडारड पहायला मिळतेय. कालच्या टास्टमध्ये देखील विशाल आणि ओंकार यांच्यात मोठा राडा झाला.

