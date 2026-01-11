Premier

बॉलिवूडमध्ये प्रसिद्धी, शिल्पा शेट्टीच्या बहिणीला केलंय डेट ! मराठी बिग बॉसमध्ये कसा असणार राकेशचा अंदाज ?

Raqesh Bapat Entry In Bigg Boss Marathi 6 : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठीचा सहावा सीजन सुरु झाला आहे. घरात एंट्री राकेश बापटने केली आहे. जाणून घेऊया त्याच्याविषयी.
Marathi Bigg Boss Marathi 6 Update : कलर्स मराठीवरील बहुचर्चित कार्यक्रम बिग बॉस मराठी 6 चा सीजन सुरु झालाय. प्रेम, मैत्री, धमाल, राडे यामुळे बिग बॉस मराठीचे आजवरचे सीजन चांगलेच गाजले आहेत. घरात आता मराठी इंडस्ट्रीमधील हँडसम हंक एंट्री झाली आहे.

