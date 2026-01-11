बॉलिवूडमध्ये प्रसिद्धी, शिल्पा शेट्टीच्या बहिणीला केलंय डेट ! मराठी बिग बॉसमध्ये कसा असणार राकेशचा अंदाज ?

Marathi Bigg Boss Marathi 6 Update : कलर्स मराठीवरील बहुचर्चित कार्यक्रम बिग बॉस मराठी 6 चा सीजन सुरु झालाय. प्रेम, मैत्री, धमाल, राडे यामुळे बिग बॉस मराठीचे आजवरचे सीजन चांगलेच गाजले आहेत. घरात आता मराठी इंडस्ट्रीमधील हँडसम हंक एंट्री झाली आहे. .बिग बॉस मराठी 6 च्या घरात प्रवेश केलाय अभिनेता राकेश बापटने. एकेकाळी हिंदी इंडस्ट्री गाजवणाऱ्या राकेशने काही वर्षांपूर्वी मराठीत पदार्पण केलं आणि इथेही स्वतःचा प्रेक्षकवर्ग निर्माण केला. जाणून घेऊया त्याचा प्रवास. .मूळच्या पुण्याचा असलेल्या राकेशने मॉडेलिंगमधून प्रवासाला सुरुवात केली. त्यानंतर राकेशने अनेक म्युझिक अल्बममध्ये काम केलं. तुम बिन, दिल विल प्यार व्यार हे त्याचे पहिले सिनेमे. त्यानंतरही त्याने अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. पण त्याला ओळख मिळाली ती मालिकांमुळे. सात फेरे , एक पॅकेट उम्मीद,सेवन, मर्यादा लेकिन कब तक? अशा मालिकांनी त्याला प्रसिद्धी दिली. .वैयक्तिक आयुष्य चर्चेत राकेशचं वैयक्तिक आयुष्य चर्चेत आलं ते त्याच्या अचानक घटस्फोटाच्या बातमीने. मर्यादाच्या सेटवर राकेश अभिनेत्री रिद्धी डोग्राच्या प्रेमात पडला. त्यांनी लग्न केलं पण आठ वर्षांनी त्या दोघांनी घटस्फोट घेतला. आजही ते दोघं उत्तम मित्र आहेत..शमिता शेट्टीच्या प्रेमात ?त्यानंतर राकेश चर्चेत आला बिग बॉस ओटीटी या शोमुळे. या शोमध्ये त्याने वाईल्ड कार्ड कन्टेस्टंट म्हणून एंट्री घेतली. पण त्याच्या खेळापेक्षा तो चर्चेत आला ते अभिनेत्री आणि शिल्पा शेट्टीची बहीण शमिता शेट्टीसोबतच्या बॉण्डमुळे. त्यांच्या अफेअरच्या चर्चा त्यावेळी सुरु झाल्या. शोमधून बाहेर आल्यावरही त्यांना अनेकदा एकत्र स्पॉट करण्यात आलं पण नंतर त्यांचं ब्रेकअप झाल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. .आता बिग बॉसमध्ये राकेशच्या अंदाज कसा असेल ? तो राडा घालणार की मास्टरमाइंड म्हणून समोर येणार ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. तेव्हा पाहायला विसरु नका बिग बॉस मराठी सीजन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठी आणि जिओ हॉटस्टारवर..अभिनयाचा पडदा ते राजकारणाचं मैदान गाजवणारी दीपाली सय्यदची बिग बॉसमध्ये एंट्री ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.