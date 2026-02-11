रुचिता विशालच्या प्रेमात पडली? बिग बॉसच्या घरात Love अँगल? रडत म्हणाली, 'मला त्याच्या प्रेझेन्स फार आवडतो'

Ruchita Opens Up About Attachment To Vishal: बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये नवनवीन ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. राखी सावंतच्या एन्ट्रीने तर घरात धुमाकूळ घातला आहे. राखी सावंत घरात येताच आपला धमाकेदार अंदाज घरातील इतर सदस्यांना दाखवला आहे. दरम्यान अशातच आता बिग बॉसच्या घरात पहिलं लव्ह अँगल सुरु झालय. कलर्स मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये रुचिता विशालसाठी रडताना पहायला मिळतेय. .बिग बॉसच्या घरात दोन ग्रुप पडले आहे. पहिल्यापासूनच टोळीमध्ये असलेले सदस्य हे एकमेकांसाठी लॉयल असल्याचं पहायला मिळतय. आतापर्यंत रुचिताने सगळ्यांसोबत वाद घातलाय. परंतु ती नेहमीच विशालच्या पाठीशी उभी राहिलेलं दाखवण्यात आला. दरम्यान अशातच विशाल आणि रुचिता यांच्यात राखी सावंतमुळे खटके उडाल्याचं पहायला मिळालं. त्यावेळी रुचिताने अनुश्रीजवळ तिच्या मनातील इच्छा बोलून दाखवली. .कलर्स मराठी शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये अनुश्री रुचिताला विचारते की, 'तुला काय फिलिंग्स आहेत विशालबद्दल? यावर रुचिता म्हणते की, मला त्याचा प्रेझेन्स प्रचंड आवडतो.' पुढे बोलताना रुचिता म्हणाली की, 'घरातले सगळे लोकं माझ्या चुकाबद्दल बोलत असतात. तेव्हा तो माझ्या पॉझिटिव्ह गोष्टींवर बोलतो. मी त्याच्याशी खुप अटॅच्ड आहे. खुप म्हणजे खुप... आता कळत नाहीय मला की, मी काय करु?'.दरम्यान हा प्रोमो शेअर करत कलर्स मराठीने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'रुचिता आपल्या मनातील भावना विशालला सांगेल का?' तसंच हा प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांच्या भरपूर कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. 'रुचिता 21 वर्षांची हा 40 वर्षांचा... बिग बॉसच्या घरात नक्की काय सुरुये.' तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने म्हटलं की, 'कॅमेऱ्यासाठी हे नवीन नाटक सुरु आहे. आधी हेच लोक दुसऱ्यांच्या मैत्रीला लव्ह अँगल बोलत होते.'. 'आता विषय संपला नाहीतर...' बिग बॉस घरातून बाहेर आल्यानंतर पहिल्यांदाच समोर आली दिव्या शिंदे! म्हणाली….सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.