Bigg Boss Marathi: 'पारु' मालिकेतील 'ही' अभिनेत्री बिग बॉस मराठीमध्ये दिसणार? एक पोस्टमुळे रंगली चर्चा

Bigg Boss Marathi 6: ‘Lagir Jhala Ji’ आणि ‘Paru’ फेम पूर्वा शिंदे बिग बॉस मराठी 6 मध्ये स्पर्धक म्हणून दिसण्याची शक्यता नेटकरी वर्तवताय. तिच्या फॅन पेजवरील पोस्ट आणि इंस्टाग्राम स्टोरीमुळे चर्चेला उधाण आलय.
Apurva Kulkarni
Updated on

बिग बॉस मराठीच्या पुढच्या पर्वाची घोषणा करण्यात आली, तेव्हापासून या शोमध्ये कोणते स्पर्धक असतील अशी चर्चा सोशल मीडियावर रंगू लागली. लवकरच बिग बॉस मराठी 6 चा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. यंदाचं पर्व कोण होस्ट करणार याबाबत सुद्धा चर्चा रंगताना पहायला मिळताय.

