'तीन वर्षांपासून मी लिव्ह इन...' बॉयफ्रेंडबद्दल बोलताना राधा पाटील म्हणाली...'आमचं बेडरुम...'

RADHA PATIL OPENS UP ABOUT BOYFRIEND IN BIGG BOSS MARATHI SEASON 6: बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये राधा पाटीलने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मोठा खुलासा केला आहे.
RADHA PATIL

RADHA PATIL OPENS UP ABOUT BOYFRIEND

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये सगळे स्पर्धेत आपली ताकद, अस्तित्व दाखवण्यासाठी कोणतीही कसर सोडत नाही. खेळाबरोबरच बिग बॉसच्या घरात अनेकांची गुपितं बाहेर येताना पहायला मिळताय. काही दिवसापूर्वी रोशनने त्याची लव्हस्टोरी घरातल्या सदस्यांना सांगितली तर दुसरीकडे राधा पाटीलही तिच्या वयक्तिक आयुष्याच्या गुपितामुळे चर्चेत आलीय.

