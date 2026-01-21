'तीन वर्षांपासून मी लिव्ह इन...' बॉयफ्रेंडबद्दल बोलताना राधा पाटील म्हणाली...'आमचं बेडरुम...'

Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये सगळे स्पर्धेत आपली ताकद, अस्तित्व दाखवण्यासाठी कोणतीही कसर सोडत नाही. खेळाबरोबरच बिग बॉसच्या घरात अनेकांची गुपितं बाहेर येताना पहायला मिळताय. काही दिवसापूर्वी रोशनने त्याची लव्हस्टोरी घरातल्या सदस्यांना सांगितली तर दुसरीकडे राधा पाटीलही तिच्या वयक्तिक आयुष्याच्या गुपितामुळे चर्चेत आलीय..राधा तिची तुलना नेहमीच गौतमीशी करताना पहायला मिळतेय. गौतमी प्रमाणेच राधाचेही डान्स शो गावागावात हाऊसफुल्ल असतात. तिने काही म्युझिक व्हिडिओ देखील केले आहे. त्यात आता बिग बॉसमुळे तिने केलेल्या एका खुलास्यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आलीय. तिने तिच्या बॉयफ्रेंडबद्दल घरातील सदस्यांना सांगितलं आहे. कोण आहे तो जाणून घेऊया....Bigg Boss Marathi 6च्या कालच्या भागात राधा आणि अनुश्री गार्डनमध्ये गप्पा मारत बसले होते. यावेळी राधा अनुश्रीला तिची लव्हस्टोरी सांगते. यावर अनुश्री म्हणते, 'मी तुझ्या बॉयफ्रेंडला ओळखते.' राधा म्हणते, 'आम्ही दोघे २ बीएचके फ्लॅटमध्ये राहतो. आमची खोली वेगवेगळी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आम्ही लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये आहोत. जर मला कोणी काही बोललं, तर तो त्या व्यक्तीला सोडणार नाही. तो निर्व्यसनी आहे. आता आमच्या रिलेशनशिपला ३ वर्ष झालीत. पण तो आजही स्वत:च्या हाताने जेवत नाही. मी जेवण भरवल्यावरच तो खातो.'.पुढे बोलताना राधा म्हणाली की, 'आता मी इथं आहे तर मला प्रश्न पडतोय की, तो कसं करत असेल? मुलींना सारखं वाटत असतं की, त्यांना देसी बॉय मिळावा, मला अगदी तसाच मिळाला आहे. इथं शोमध्ये सगळे मला बोलतात, तो असता तर सगळ्यांना मारलं असतं त्याने.' त्यावर अनुश्री तिला बोलते की, 'माझ्यासाठी सुद्धा एक बॉयफ्रेंड शोध... कारण मी तुझीही चाहती आहे, आणि तुझ्या बॉयफ्रेंडची सुद्धा. '.पुढे राधा बोलताना म्हणते, 'आम्ही जेव्हा फिरायला जातो, तेव्हा लोकांना माझ्यासोबत नाहीतर त्याच्यासोबत फोटो काढायचे असतात. पण इतक्या गर्दीतही तो माझा हात सोडत नाही. इतकी वर्ष होऊनही आमचं प्रेम कमी झालं नाही. मी त्याच्यावर ओरडले, चिडले तरी तो सहन करतो. आता त्याच्या आठवणीत मला रडायला येतय.' असं ती बोलताना म्हणाली. .‘योग्य वेळ आली की बोलेन’ विजयसोबतच्या लग्नाबद्दल रश्मिका पहिल्यादाच बोलली, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.