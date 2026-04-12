फिनालेपूर्वी 'हा' सदस्य घराबाहेर! बिग बॉसच्या पर्वातलं धक्कादायक Eviction, कोण आहे ती व्यक्ती?

BIGG BOSS MARATHI 6: बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन सध्या चर्चेत आहे. सागर कारंडे घराबाहेर पडल्यानंतर अनेकांना धक्का बसला होता. दरम्यान शोमध्ये नुकताच भाऊचा धक्का पार पडला. या भाऊच्या धक्क्यावर १३ व्या आठवड्याचं Eviction होणार आहे. त्यामुळे कोण घराबाहेर जाणार याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. या आठवड्यात सात पैकी ५ स्पर्धक नॉमिनेट झाले होते. यावेळी अनुश्री माने, विशाल कोटियन, राकेश बापट, राखी सावंत आणि दिपाली सय्यद हे सदस्य नॉमिनेट होते. .दरम्यान १३ व्या आठवड्यात धक्कादायक Eviction झालं आहे. सगळे दमदार खेळत असताना कोण बाहेर पडेल याची सगळ्यांना उत्सुकता सर्वांना लागली होती. दरम्यान एलिमिनेट झालेल्या सदस्याचं नाव समोर आलाय. बिग बॉसच्या १३ व्या आठवड्यात राखी सावंत एलिमिनेट झाली आहे. तिने शोमध्ये वाइल्ड कार्ड एन्ट्री घेतली होती. .राखीनं घरात एन्ट्री घेतल्यानंतर रोज नवनवीन ड्रामा पहायला मिळत होता. यापूर्वीही राखीनं हिंदी, मराठी बिग बॉसच्या घरात खेळ खेळला होता. त्यामुळे राखी भांडणं लावणं, कोणाच्या बाजूनं उभं न राहणं या सगळ्याचा अंदाज घरातील सदस्यांना आला होता. उशीरा येऊनही राखी सगळ्यांवर भारी पडली. राखीनं तिच्या खेळीतून अख्ख घर नॉमिनेट केलं होतं. .परंतु कमी मतं पडल्यामुळे आता राखी बिग बॉसच्या घरातून बाहेर पडणार आहे. आता शेवटच्या आठवड्यात भाऊच्या धक्कावर रितेश देशमुख राखी बाहेर जाणार असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे राखी गेल्यानंतर बिग बॉसच्या घरात ६ स्पर्धक उरणार आहे. त्यात मिड एलिमिनेशन होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. दरम्यान यंदाच्या सीझनमध्ये तन्वी कोलते पहिली फायनलिस्ट ठरली आहे. तिला तिकीट टू फिनाले मिळालं आहे.