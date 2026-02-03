Video : आर्यानंतर रुचितानेही घरात केली मारामारी ! करण भडकला तर प्रेक्षकांनी केली बाहेर हाकलण्याची मागणी

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 चर्चेत आहे. घरात रोज काही ना काही राडा होत असतो. त्यातच आता घरात पहिल्यांदाच रुचिताने मारामारी केली आहे. .घरात बिग बॉसनी स्पर्धकांना जोडीच्या बेडीत अडकवलं आहे. त्यातच आता घरातील सदस्यांवर नॉमिनेशन कार्य पार पडलं. आठ सदस्य नॉमिनेट झाले आहेत. त्यातच आता घरात कॅप्टन्सी कार्य पार पडणार आहे. घरात पापड लाटून कॅप्टन्सीची उमेदवारी मिळवायची आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, घरात दोन ग्रुप करून बिग बॉसनी पापड लाटून कॅप्टन्सी मिळवण्याचं कार्य सोपवलं आहे. या टास्कदरम्यान विरोधी टीमचे पापड होऊ नयेत म्हणून दोन्ही ग्रुप्सने त्यांच्या पापडाचं पीठ काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. या दरम्यान दोन्ही ग्रुपमध्ये प्रचंड खेचाखेची झाली. यादरम्यान करणने रुचिताच्या डोक्यावर पीठ ओतलं तर रुचिताने चिडून त्याला मारलं. यावरून करण भडकला. .प्रोमो पाहून प्रेक्षकही संतापले आहेत. अनेकांनी रुचिताला बाहेर काढण्याची मागणी केली आहे. "करण भाऊ आता सुट्टी देत नाही रुचिता ला...","रुचिताला बाहेर चा रस्ता दाखवा रडकी","रुचिता आणि अनुश्री बाहेर काढायला पाहिजे घर सुरळीत चालेल , फक्त टास्क पुरतीच भांडण राहतील ,या दोघींनी पाक चव घालवली","आर्याने निकीला मारलं होतं तर तिला बाहेर काढलं. आता रुचितालाही बाहेर काढा." अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .रुचिताला शिक्षा होणार की ती बाहेर जाणार हे आता पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. तेव्हा पाहायला विसरू नका बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. ."आमच्या प्रेमात ज्ञानदाने खूप सोसलं" होणाऱ्या नवऱ्याने सांगितली लव्हस्टोरी "आमच्या कास्ट वेगळ्या..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.