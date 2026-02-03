Premier

Video : आर्यानंतर रुचितानेही घरात केली मारामारी ! करण भडकला तर प्रेक्षकांनी केली बाहेर हाकलण्याची मागणी

Colors Marathi Bigg Boss Marathi Latest Promo : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 मध्ये घरात जोरदार राडा झाला आहे. घरात करण आणि रुचितामध्ये मारामारी झाली. त्यामुळे प्रेक्षक भडकले आहेत.
esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 चर्चेत आहे. घरात रोज काही ना काही राडा होत असतो. त्यातच आता घरात पहिल्यांदाच रुचिताने मारामारी केली आहे.

