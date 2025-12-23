गौतमी नाहीतर 'ही' लावणी डान्सर बिग बॉसमध्ये दिसणार? सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली...'मेल आलाय पण...'

बिग बॉस मराठीचा नवीन सीझन लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सीझनमध्ये कोण असणार याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली आहे. कलर्स मराठी सोशल मीडियावर बिग बॉस मराठीबाबत अनेक अपडेट्स देत आहे. हे सीझन यंदाही रितेश देशमुख होस्ट करणार असल्याचं स्पष्ट झालय. दरम्यान आता या सीझनमध्ये कोण असणार? याची सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अशातच आता अनेक लोकांची नावं सुद्धा समोर येताय. .या सगळ्यात 'बिग बॉस मराठी ६' चा गौतमी पाटील भाग होणार असल्याच्या चर्चा रंगत होत्या. गौतमीला मराठी बिग बॉस मराठीची ऑफर होती. परंतु तिने याबाबत स्पष्टीकरण देत 'बिग बॉस मराठी'ची ऑफर नाकारल्याचं सांगितलं. त्यामुळे यंदाच्या सीझनमध्ये ती दिसणार नसल्याचं स्पष्ट झालय. परंतु एका लावणी डान्सरची वर्णी यंदाच्या सीझनमध्ये लागल्याचं बोललं जातय. लावणी डान्सर सायली पाटीलला ही ऑफर मिळाल्याचं बोललं जातय..सायली पाटीलचा एक व्हिडिओ सोशल मीडिया अकाऊंटवर व्हायरल होतोय, त्या व्हिडिओमध्ये ती म्हणतेय की, 'मला बिग बॉस मराठीकडून 'तुम्ही इंटरेस्टेड आहात का?' असा दोन दिवसापूर्वी मेल आलाय. तुम्हीच सांगा आता? मी बिग बॉसमध्ये जायला पाहिजे की नको? तुम्हाला काय वाटतंय?' असं सायली व्हिडिओमध्ये म्हणताना पहायला मिळतेय. परंतु हा तिचा व्हिडिओ एका वेगळ्याच अकाऊंटवर दिसतोय. त्यामुळे खरंच तिला विचारणा करण्यात आलीय की, हा फेक व्हिडिओ आहे हे अजून स्पष्ट व्हायचंय..सायली पाटील कोण आहे?सायली ही प्रसिद्ध लावणी डान्सर आहे. ती अनेक कार्यक्रमात लावणी सादर करते. तसंच तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर ८४ हजार फॉलोवर्स आहे. सध्या बिग बॉसमध्ये ती दिसण्याची शक्यता असल्याचं बोललं जातय. .'तुझं नाक किती विचित्र, बदलून घे...' सुरुवातीच्या काळात माधुरीला दिसण्यावरुन केलेलं प्रचंड ट्रोल, डिप्रेशनमध्ये गेलेली धकधक गर्ल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.