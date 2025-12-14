Premier

ठरल तर मग! या' दिवशी सुरु होणार बिग बॉस मराठी, रितेश घेऊन येतोय महाराष्ट्राचं तुफान

BIGG BOSS MARATHI 6 LAUNCH DATE OUT: कलर्स मराठीने बिग बॉस मराठी ६चा नवा प्रोमो रिलीज केला असून अभिनेता रितेश देशमुख पुन्हा एकदा होस्ट म्हणून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.
Bigg Boss Marathi 6 Start Date & Time: अभिनेता रितेश देशमुख पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'स्वागतासाठी दारं उघडी ठेवा! मी येतोय' असं म्हणत बिग बॉस मराठीचा ६ वा सिझन घेऊन येतोय. गेल्या अनेक दिवसापासून बिग बॉसचा नवा सीझन कधी सुरु होणार याची उत्सुकता लागली होती. दरम्यान कलर्स मराठीने बिग बॉसच्या नवीन प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये बिग बॉसची तारिख आणि वेळ जाहीर करण्यात आली.

