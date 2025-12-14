ठरल तर मग! या' दिवशी सुरु होणार बिग बॉस मराठी, रितेश घेऊन येतोय महाराष्ट्राचं तुफान

Bigg Boss Marathi 6 Start Date & Time: अभिनेता रितेश देशमुख पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'स्वागतासाठी दारं उघडी ठेवा! मी येतोय' असं म्हणत बिग बॉस मराठीचा ६ वा सिझन घेऊन येतोय. गेल्या अनेक दिवसापासून बिग बॉसचा नवा सीझन कधी सुरु होणार याची उत्सुकता लागली होती. दरम्यान कलर्स मराठीने बिग बॉसच्या नवीन प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये बिग बॉसची तारिख आणि वेळ जाहीर करण्यात आली. .'मागचा सीझन वाजवलाय, यंदाच्या गाजवायचाय... तयार आहात ना' असं म्हणत रितेशने बिग बॉसच्या नव्या प्रोमोमध्ये धुमाकूळ घातलाय. बिग बॉसच्या पाचव्या पर्वात रितेशसह स्पर्धेकांनी मोठा कल्ला केला होता. तोच यंदाच्या पॅटर्नमध्ये पहायला मिळणार आहे. यंदाचा पॅटर्न काय असणार? कसा लूक असणार? सदस्य कोण असणार? हे अजूनही स्पष्ट व्हायचं आहे. .'बिग बॉस' मराठीचा नवीन प्रोमोकलर्स मराठीने 'बिग बॉस मराठी 6 ' च्या नव्या प्रोमोमध्ये रितेशची धमाकेदार एन्ट्री दाखवण्यात आली आहे. या प्रोमोमध्ये भव्य मिरवणुकीचं वातावरण, ढोल-ताशांचा गजर, लोकांची गर्दी, कलरफुल रोषणाई पहायला मिळाली. तसंच प्रोमोमध्ये जवळपास ३०० लोक पहायला मिळाले. यावेळी बिग बॉसच्या नव्या सीझनची तारिख आणि वेळ सुद्धा जाहीर करण्यात आली. .प्रोमोमध्ये रितेशचा कडक डायलॉग 'घरात कुणाचा नवस पुर्ण होणार? तर कोणाला सलामीने वातावरण झिंगणार, पण मी गप्प नाही बसणार...!' असं म्हणताना दिसत आहे. रितेशचा हटके डायलॉग प्रोमोमध्ये पहायला मिळतोय. यावेळी कॅप्शनमध्ये वेळ आणि तारिखही जाहीर करण्यात आली आहे. 11 जानेवारीला रात्री ८ वाजता बिग बॉस मराठी ६ चा नवा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .DHURANDHAR COLLECTION: धुरंधरने केली बक्कळ कमाई! आतापर्यंतचं कलेक्शन वाचून थक्क व्हाल! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.