Video : आणि तन्वीने सगळ्यांसमोरच आयुषला मारलं ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "ही तर प्रेमात पडलीये"

Bigg Boss Marathi 6 Tanvi Hit Aayush : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 मध्ये तन्वीने आयुषला सगळ्यांसमोर मारलं. तिचं वागणं पाहून सगळ्यांनाच धक्का बसला. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
esakal 

kimaya narayan
Updated on

Bigg Boss Marathi Viral Video : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 सध्या चर्चेत आहे. शनिवार आणि रविवार भाऊचा धक्का पार पडतो आणि या धक्क्यावर रितेश देशमुख सगळ्यांची शाळा घेतो. पण आज आलेला भाऊंच्या धक्क्याचा प्रोमो व्हायरल झाला आहे.

