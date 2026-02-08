Video : आणि तन्वीने सगळ्यांसमोरच आयुषला मारलं ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "ही तर प्रेमात पडलीये"

Bigg Boss Marathi Viral Video : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 सध्या चर्चेत आहे. शनिवार आणि रविवार भाऊचा धक्का पार पडतो आणि या धक्क्यावर रितेश देशमुख सगळ्यांची शाळा घेतो. पण आज आलेला भाऊंच्या धक्क्याचा प्रोमो व्हायरल झाला आहे. .तन्वी आणि आयुषची बिग बॉस मराठीच्या घरात आल्यापासून मैत्री झाली आहे. त्यांचा बॉण्ड अनेक प्रेक्षकांना आवडतो. पण गेल्या काही दिवसापासून आयुष्य तन्वीपासून मुद्दाम दूर राहतोय. याचा तिला त्रास होतोय. त्यातच भाऊच्या धक्क्यावर तन्वी तिचा सगळा राग व्यक्त करणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, भाऊच्या धक्क्यावर रितेश भाऊ पंचिंग बॅग आणतात. स्पर्धकांना या पंचिंग बॅगवर ज्या स्पर्धकाचा तुम्हाला त्रास होतोय त्याचा फोटो लावून त्याला मारायला सांगतात. त्यावेळी तन्वीला बोलावलं जातं. ती आयुषचा फोटो लावते. तन्वी सांगते की मी आयुषला वारंवार बोलले आहे की तुझ्यामध्ये मी माझा बेस्ट फ्रेंड बघते. त्यावर आयुष म्हणतो की मी तुला सांगितलं आहे तुझ्या अपेक्षा मी पूर्ण नाही करू शकत. त्यावर तन्वी चिडते आणि म्हणते की याला का कळत नाहीये की मला याच्या मैत्रीचा त्रास होतोय. असं म्हणून ती पंचिंग बॅग ऐवजी आयुषला मारते. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले की,"मैत्रीच्या थोडे पुढे प्रेमाच्या थोडे अलीकडे","अरे ही तर प्रेमात पडलीये","तन्वी ने आयुष ला मार ते पण भाऊच्या धक्या वर ती बाहेर जाईल का आता…","तन्वी ने आयुष बरोबर चांगली फ्रेंडशिप बनवली होती","कदाचित ती प्रेम करायला लागली असणार, तो इंगोर करत असणार" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..रितेश तन्वीला रोखणार का ? बिग बॉसमध्ये काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .‘रंग दे बसंती’: 20 वर्षांनंतरही जोश तसाच कायम, स्पेशल स्क्रीनिंगमध्ये टीमची उपस्थिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.